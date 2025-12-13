Un incendiu produs sâmbătă dimineața în comuna Scorțeni, satul Bordenii Mari, a lăsat doi oameni cu arsuri după ce flăcările au cuprins mai multe corpuri de locuit și anexe gospodărești.

Incendiu de groază în Scorţeni, Prahova. Doi oameni au ajuns la spital, mai multe case arse - Shutterstock

Apelul la 112 a fost efectuat puțin înainte de ora 7.00. Pompierii au mobilizat 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD de la Garda de Intervenție Băicoi. De la Detașamentul Câmpina a venit în sprijin o altă autospecială.

La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta la anexe gospodărești și alte 2 construcții, pe aproximativ 150 mp. Pompierii au acționat pentru împiedicarea propagării flăcărilor, salvând gospodăriile învecinate.

Echipajul SMURD a asistat la fața locului 2 victime. O femeie de 62 ani a suferit arsuri de gradul I pe aproximativ 3% din suprafața corporală, la nivelul mâinilor. Femeia a refuzat să fie transportată la spital.

Un bărbat de 67 ani a suferit arsuri de gradul I și II pe aproximativ 10% din suprafața corporală, la nivelul feței și mâinilor. Bărbatul a fost transportat la spital.

Pompierii continuă să acționeze pentru stingerea tuturor focarelor. În final, vor stabili cauza probabilă de incendiu.

