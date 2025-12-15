Magia Crăciunului e reală, dar puţină planificare cere şi ea. Un curier, de exemplu, ne-o poate strica cu totul cu o singură zi de întârziere. Aşa că dacă aveţi cadouri pe care doriţi să le trimiteţi rudelor sau prietenilor din ţară, să nu le lăsaţi pe ultima sută de metri. Ştim bine, volumul mare de colete și aglomerația din această perioadă ar putea să afecteze traseul şi timpul de expediere al coletului.

Pentru a ajunge de sărbători, coletele ar fi bine să fie trimise cel târziu pe 20 decembrie, pentru a lua calcul toate variantele posibile de întârziere, de la trafic, la posibile pierdei ale coletelor sau adrese incomplete.

Termenele de livrare în străinătate variază de la 3 zile la 7 zile pentru că există proceduri vamale.

Ca un colet să ajungă în siguranţă trebuie să fim atenţi la ambalare, carton tare în principiu sau cutii speciale de transport, cutii de lemn. Numele, adresa şi toate detaliile de contact ale destinatarului trebuie să fie completate corect.

Nu este indicat să trimitem mâncare sau produse perisabile pentru că nu o să ajungă bine. Dacă avem ceva sensibil, există etichete speciale cu "fragil", iar curierii vor fi mult mai atenți la manipularea coletului.

Toate reclamațiile le preiau angajaţii de la Customer Service. Cu un sigur număr de AVB se poate rezolva situația în termen de cel mult 14 zile.

