Tir încrucişat în parlament. Cabinetul Bolojan a fost astăzi sub asediul Opoziţiei şi al partenerului de guvernare PSD. A rezistat unei moţiuni de cenzură introduse de AUR, deşi politicienii lui George Simion au venit cu mingi le ei şi le-au pasat social-democraţilor.

O invitaţie să colaboreze pentru a doborî guvernul. PSD nu a votat această moţiune, dar a aprobat-o pe cea pentru demiterea ministrului de la Mediu.

"Meciul" politic a continuat cu un ping-pong de replici în sala de plen. Premierul a avut un mesaj pentru Opoziţia care a iniţiat moţiunea de cenzură "România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare".

La tribuna Parlamentului, liderul AUR, George Simion, a urcat cu fotografia Monicăi Hunyadi, una dintre pasagerele zborurilor Nordis, care a făcut parte până acum trei săptămâni din conducerea firmei de stat Exploatare Sistem Zonal Prahova - implicată în scandalul crizei apei care a afectat 170.000 de oameni. Două minute a stat cu poza în mână fără să spună un cuvânt.

Moţiunea de cenzură împotriva guvernului a picat, dar a fost adoptată cea iniţiată de AUR împotriva ministrului mediului, Diana Buioanu. Adoptarea ei nu îl obligă, însă, pe premier să o demită.

Prin votul de astăzi, PSD a încălcat protocolul coaliţiei de guvernare. Documentul menţionează că niciun partid din alianţă nu trebuie să voteze motiuni împotriva unui ministru sau a Cabinetului din care face parte.

