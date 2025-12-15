Trupul neînsufleţit al Rodicăi Stănoiu a fost dezgropat, astăzi, pentru efectuarea autopsiei. Moartea acesteia este considerată suspectă de procurori, după ce mai mulţi apropiaţi au declarat că fosta ministră a Justiţiei era practic sechestrată de iubitul acesteia, în ultimele luni de viaţă. Mai mult, există şi bănuieli că ar fi lovit-o. Bărbatul, un jurist cu 50 de ani mai tânăr, a refuzat să comenteze acuzaţiile.

Deshumarea Rodicăi Stănoiu a avut loc la prima oră a dimineţii.

Partenerul de viaţă al fostei ministre s-a ferit să clarifice suspiciunile care planează asupra sa.

"Nu doresc să comentez pe seama acestor lucruri. Lăsăm justiţia să îşi facă treaba. Sunt sigur că o va face negreşit", a declarat Marius Calotă, partenerul Rodicăi Stănoiu.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Internarea la Floreasca, momentul care a ridicat primele semne de întrebare

Incidentul care a stârnit suspiciunile apropiaţilor ţine de internarea Rodicăi Stănoiu, la finalul lunii septembrie. Aceasta s-a prezentat la spitalul Floreasca unde a spus că a alunecat pe un covor şi a căzut. Medicii au crezut-o şi n-au anunţat poliţia. Bănuielile prietenilor fostei ministre s-au îndreptat însă spre iubitul de 33 de ani.

"Doamna profesor era lovită la ochiul stâng foarte puternic. Adică era până la tâmplă şi toată fruntea în partea stângă. Mi s-a părut foarte suspect să fie lovită la ochi atât de tare alunecând pe un covor şi să nu aibă absolut nicio zgârietură, nicio durere, nicio vânătaie nici pe mână, nici la picioare", a explicat Aura Preda, prietena Rodicăi.

Pe 3 octombrie, Rodica Stănoiu a fost transferată la spitalul Obregia de o nepoată. Acest lucru a stârnit furia partenerului de viaţă, care ar fi convins-o să semneze externarea patru zile mai târziu.

Transferul la Obregia și externarea contestată

"Atunci când a fost întrebat de către asistente în ce calitate pretinde că ar fi trebuit să fie primul şi singurul informat în legătură cu acest traseu între spitale, a precizat faptul că se simte îndreptăţit pentru că este nepotul doamnei profesor. Ştiu că dumnealui a insistat că trebuie să o ia acasă. Eu i-am spus că nu este cazul, că nu o văd suficient de întremată", a adăugat Aura Preda.

A zis că este problema lui, că el decide.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cine este mai tânărul partener al Rodicăi Stănoiu

Surse apropiate de anchetă spun că bărbatul îi luase şi telefonul mobil fostei ministre, pentru a o împiedica să ia legătura cu prietenii. Rodica Stănoiu a murit pe 3 decembrie, acasă. Înmormântarea a avut loc pe repede înainte, iar fosta ministră a fost îngropată alături de haina ei de blană preferată. Surse apropiate de anchetă spun că raportul preliminar al autopsiei arată că moartea nu a fost una violentă. Este aşteptat însă şi raportul toxicologic. Abia atunci va fi chemat la audieri şi partenerul Rodicăi Stănoiu.

Marius Calotă este un jurist de 33 de ani. S-ar fi cunoscut cu fosta ministră a justiţiei cu 5 ani în urmă. Rodica Stănoiu era deja văduvă şi nu avea copii, doar două nepoate. A fost alături de ea şi la înmormântarea lui Ion Iliescu, ultimul eveniment public la care aceasta a fost văzută.

Averea impresionantă lăsată în urmă de Rodica Stănoiu

La sfârşitul săptămânii trecute, juristul a fost văzut ieşind de la un cabinet notarial cu un braţ de documente, unde cel mai probabil deschisese procedura de succesiune. Rodica Stănoiu avea o avere impresionantă. Pe lângă bani şi bijuterii are şi mai multe locuinţe.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Vila a fost vandalizată recent, însă poliţia nu a fost implicată în incident. Oamenii din zonă spun că partenerul Rodicăi Stănoiu se comporta deja ca proprietarul clădirii, la care avea şi cheile.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ce alegeţi pentru masa de Crăciun? Acasă Catering Restaurant

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰