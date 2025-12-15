Haos în gara de nord. Un bărbat s-a urcat pe clădirea înaltă de peste 20 de metri şi a început să arunce cu tencuială şi cărămizi în oameni şi maşini. A rănit o femeie şi a distrus două autoturisme. După ce a făcut prăpăd, a ameninţat că se aruncă în gol. A fost convins de negociatori să coboare şi are acum dosar penal.

Scenele s-a petrecut seara trecută, la o oră de vârf, în una dintre cele mai circulate zone din Bucureşti, Gara de Nord. Bărbatul de 34 de ani s-a cocoţat zeci de metri, pe clădirea înaltă, a rupt bucăţi de tencuială şi cărămizi, pe care mai apoi le-a aruncat la întâmplare pe bulevard şi în zona pietonală din faţa gării. A nimerit o femeie cu una dintre cărămizi, dar şi două maşini. Tencuiala a căzut pe parbriz, direct pe partea şoferului.

Cărămizi și bucăți de tencuială, aruncate în plină stradă

"Am lăsat un client astăzi aici şi m-am trezit cu ditamai piatra în geam. Mai e o maşină, dar am înţeles că băiatul nu a mai stat, a plecat. S-a urcat unul pe gară", a povestit un şofer.

Articolul continuă după reclamă

Individul a fost înconjurat de o armată de poliţişti.

După minute în şir de discuţii, negociatorul a reuşit să îl convingă să coboare pe o macara.

Individul spunea că era îngropat în datorii şi se temea pentru viaţa lui

"Spunea că are datorii, că nu mai are voie să meargă pe stradă că îl omoară lumea. Arunca cu bolovani, cu pietre, cu pământ de pe Gara de Nord", a declarat unul dintre martorii evenimentului.

"Eu stând pe bancă acolo m-am trezit, pe lângă mine, cu tencuială, cu pietre", a adăugat o altă persoană.

Bărbatul a ajuns de pe clădirea Gării de Nord direct la un spital de Psihiatrie. Are acum dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ce alegeţi pentru masa de Crăciun? Acasă Catering Restaurant

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰