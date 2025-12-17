Sute de români din toată țara au fost păcăliţi cu cursuri de formare pentru diverse meserii. Oamenii au plătit mii de lei pentru o diplomă, doar că ori nu au mai început cursurile, ori nu le-au mai terminat. Deşi există plângeri la Poliţie încă din primăvară, site-ul funcţionează şi acum. Oricum, firma nu are acreditare de la Ministerul Muncii.

Platforma online Dalles Go organizează cursuri de design vestimentar, design interior, gastronomie, construcţii, beauty, business sau actorie. Cel mai ieftin curs costă 4.000 de lei şi cel mai scump ajunge la 10.000 de lei.

Adriana este din Ploieşti şi la începutul anului s-a hotărât să facă un curs autorizat pentru a deveni cofetar-patiser.

"Mi-a făcut o ofertă că voi plăti 4.400 de lei acest curs. L-am achitat prin bancă. Şi mă vor anunţa prin e-mail când vor începe cursurile. Iniţial nu au sunat foarte repede", a povestit Adriana Urloiu, păgubită.

A terminat cursul, dar nu şi-a luat diploma.

"Am dat şi probă practică şi probă grilă. Mai aşteptam doar examenul de final. Nu ne-au mai răspuns la mesaje, nici la WhatsApp, la nimic. Mi-am luat hotărârea de a merge la poliţie, am făcut plângere penală", a mai spus Adriana.

Tot la Poliție a ajuns și Antonia din Sibiu, care spera să ajungă designer vestimentar. S-a înscris la curs în august 2024, pentru care a plătit 5.000 de lei.

"Nici acum nu le-am început. Până în luna mai am insistat să îmi dea banii înapoi. Noi am depus plângerea în luna mai. Nici acum nu am primit răspuns", a spus Antonia Terbea, păgubită.

Probleme au fost şi la Cluj. Alexandra a pierdut 10.000 lei.

"A început bine. Profesoara de la Cluj, foarte Ok. Se implica maximum, dar după două luni a început să se plângă că trebuie să oprim cursurile deocamdată, că nu a fost plătită din luna aprilie", a povestit Alexandra.

"De la bun început au fost probleme cu plăţile. Tot timpul spuneau că acum trebuie să înţeleg, că nu sunt bani, ca aşa suntem noi antreprenorii, trebuie să ne înţelegem un pic între noi", a mărturisit Dana Cuşlea, profesoara neplătită.

Într-un grup de Facebook sunt peste 800 de oameni care reclamă că au fost păcăliţi. Unii au depus plângeri la poliție de aproape un an, dar nu au primit niciun răspuns. Oamenii spun că de la ANPC au fost sfătuiţi să își caute dreptatea în instanță. Contactaţi de Observator, reprezentanții firmei promit să recupereze totul la anul.

"Am avut foarte multe cursuri în foarte multe oraşe. Din păcate, la un moment dat am fost depăşiţi.

Începând cu anul viitor, o să reluăm şi ce cursuri mai sunt de organizat şi ne propunem să ajungem la zi cu toate", a declarat Cristian Bănică, reprezentant firmă organizatoare de cursuri.

Cu toate astea, firma nu are acreditare pentru cursuri de formare.

