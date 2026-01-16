Acolo unde nu se fac concedieri oamenii caută evident să se angajeze din nou. După noile reglementări companiile vor fi obligate să afişeze clar salariul în anunţurile sau interviurile de angajare. Practic, nu vom mai vedea exprimări de genul "salariu competitiv". În plus, nici nu îşi vor mai putea întreba candidaţii cât câştigă în prezent.

Inginer, menajeră sau lăcătuş. Pe platformele de recrutare online, sunt destule anunţuri în care salariul încă este confidenţial. Din iunie însă, angajatorii vor fi obligaţi să publice nu doar ce aşteptări au de la candidaţi, ci şi cu cât vor fi remuneraţi. La fel şi agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă. Pe tabele găsim toate locurile de muncă disponibile avem rubrici cu numele angajatorului, datele de contact, postul și ce studii sunt necesare. din luna iunie vom avea aici o rubrică nouă unde obligatoriu va fi afișat și salariul pt cei care aplică.

Din 2023, UE a dat această directivă a transparenţei salariale

Mihai s-a întors recent din Germania şi îşi caută un job în Iaşi. Recunoaşte că până acum niciun post pentru care a aplicat nu avea salariul la vedere, ceea ce în străinătate nu se întâmplă. "E ok dacă s-ar și respecta. de multe ori vezi în anunț sunt unele anunțuri în care e pus salariul dar dacă mergi la interviu nu îți oferă cât scrie acolo sau încearcă să-ți ofere cât mai puțin", a declarat Mihai. "Sunt disponibile 800 locuri de muncă. 40% din aceste oferte, angajatorii afiseaza pe platforma puls a institutiei arata salariul minim, cat si nivelul maxim", a declarat Adriana Sârghie, purtător de cuvânt Ajofm Iași.



Din 2023, Uniunea Europeană a dat această directivă a transparenţei salariale. Măsura vine să facă ordine în inechităţile de pe piaţa muncii în condiţiile în care, de multe ori, femeile sunt plătite cu 12% mai puţin decât bărbaţii pentru aceleaşi responsabilităţi. "Pentru angajați acest lucru înseamnă că ei vor avea dreptul să solicite de la HR salariul mediu pe categ de job. Această directivă interzice companiilor să întrebe candidații la interviu 'Ce salariu ai acum?'", a declarat Ioana Maxim, specialist Resurse Umane UAIC Iași.

Cele mai transparente domenii sunt vânzările, logistica, turismul şi construcţiile. Şi Spania, Portugalia, Franţa, Germania, Suedia şi Danemarca au început procesul de transparentizare.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

