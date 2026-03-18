După punga cu pungi, şi sertarul cu electronice devine "marcă înregistrată". 86 de români dintr-o sută păstrează în casă telefoane mobile vechi. Avem cel puţin câte două, uitate prin sertare. Ne despărţim greu şi de de laptopuri sau tablete, iar cine are spaţiu de depozitare păstrează chiar şi electrocasnice mai mari. Statul vrea să-i determine pe românii strângători să mai golească din sertare şi deschide sute de puncte de colectare cu bani din PNRR.

În colecţia de vechituri, unii au electronice cumpărate în urmă cu două decenii.

În sertarul cu electronice, o treime dintre români declară că au cel puţin patru telefoane vechi. În top se regăsesc şi cablurile, bateriile sau becurile.

"Am zis că poate o să-mi folosească în viitor, dar m-am înşelat! Nu am ce face cu ele", a declarat un bărbat.

Micile "averi" uitate de români în sertare

Aproape 40% dintre români le ţin în speranţa că se vor dovedi folositoare la un moment dat - speră că vor primi vouchere în schimbul lor sau bani, dacă le duc la reciclat. E drept, magazinele de profil au dezvoltat programe prin care îi încurajează pe români să se descotorosească de ce nu le mai foloseşte.

"Am sertar cu electronice. Am venit să aduc la reciclat un sandwich-maker şi să-mi cumpăr altul. N-am avut timp să le aduc!", spune un român.

"Derulăm în această perioadă o campanie de buy-back pentru aparate frigorifice, maşini de spălat rufe, maşini de spălat vase, cuptoare, aragaze şi plite incorporabile. Primesc un cupon cu valoarea de 150 de lei, pe care îl pot folosi ulterior", a declarat Marian, manager magazin electronice.

"Aproape 80% au declarat că dacă predarea spre reciclare a unui obiect ar fi la fel de simplă precum este returnarea unui produs comandat, foarte mulţi dintre ei ar face acest pas. Evident, şi proximitatea sau apropierea unui punct de colectare este un alt criteriu important", a declarat Roxana Puia, director de marketing asociaţie mediu.

Investiții de peste un miliard de lei în reciclare

În acest an, Ministerul Mediului anunţă investiţii de peste un miliard de lei în reciclare.

"Sute de centre de aport voluntar care vor fi create până la finalul lunii august. Am investit, de asemenea, şi în zeci de fabrici de reciclare, care şi ele vor primi banii anul acesta. Fiecare primărie va avea un contract semnat cu un operator economic", a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

"Din PNRR sunt deschise acum câteva zeci. Încă din 2015 este obligaţia legală ca primăria să asigure nişte puncte de colectare, sau o caravană de ridicare periodică. Anumite primării oferă şi servicii de transport şi manipulare", a declarat Raul Pop, expert în economie circulară.

Anual, aruncăm la gunoi peste 100 de mii de tone de deşeuri electronice şi electrocasnice. Componentele lor pot fi folosite în alte industrii. De exemplu, fierul dintr-un aragaz se poate transforma în piese în industria auto, iar circuitele din telefonul sau laptopul vechi pot deveni bijuterii preţioase.

