Goana românilor după chilipiruri înseamnă profit pentru magazinele care mizează pe reduceri. Clienţii nu se mai uită la brand, caută mai degrabă preţuri bune. În fiecare an, piaţa magazinelor specializate pe reduceri a crescut cu câte zece procente.

Pariul pe discount s-a extins în toate magazinele. Nu doar cele alimentare. Unul dintre principalii retaileri europeni care mizează pe preţuri mici a ajuns deja la peste 500 de magazine deschise la noi în ţară.

"Produsele populare sunt semnalate prin astfel de afişe, unde apare şi preţul. În acest magazin se vând foarte bine lumânările parfumate. O astfel de lumânare costă 7 lei", explică Mădălina Chiţac, reporter Observator.

Pe lângă brandurile puternice, pe piaţă apar şi altele noi. Un retailer german şi-a triplat businessul din România în doar doi ani, mizând pe apetitul românilor pentru chilipiruri.

"Preţurile în acest magazin încep de la 5,5 lei. Găsim la acest preţ produse pentru casă sau curăţenie. De asemenea, covor la 15 lei şi produse de purtat cu preţuri tot începând de la 15 lei", explică Mădălina Chițac, reporter Observator.

În ultimii trei ani, piaţa magazinelor cu preţuri accesibile a crescut cu 30%.

"Aceste modele de business sunt menite să aibă şi mai mult succes la noi în ţară, pt că noi toţi suntem în căutarea unor soluţii ca să nu înregistrăm scăderi ale nivelului de trai", explică Christian Năsulea, profesor de economie.

Nu doar la noi oamenii caută cele mai mici preţuri.

"Este un fenomen care apare la nivel global. Că e o chestiune care a început din cauza pandemiei, că sunt anumiţi factori care afectează puterea de cumpărare", explică Christian Năsulea, profesor de economie.

Hipermarketurile au coborât spre 25% cotă de piaţă, iar comerțul tradițional continuă să piardă teren.

