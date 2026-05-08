O nouă ediţie FIDELIS începe pe 8 mai. Cât poţi câştiga dacă investeşti 500 de lei

Românii pot investi, de vineri, 8 mai, până vineri, 15 mai, în cea de-a cincea ediţie FIDELIS din 2026, cu titluri de stat în lei şi euro şi dobânzi de până la 7,50%. Donatorii de sânge au beneficii speciale: dobândă de 7,40% la titlurile în lei cu scadenţă la 2 ani şi un prag minim de subscriere redus de la 5.000 la 500 de lei.

Potrivit Ministerului Finanţelor, subscrierile se realizează prin intermediul sindicatului format din BT Capital Partners, Banca Transilvania, Salt Bank, Banca Comercială Română, B.R.D. - Groupe Société Générale, UniCredit Bank şi TradeVille în parteneriat cu Libra Bank, titluri listate la Bursa de Valori Bucureşti.

Românii au investit aproape 68 de miliarde lei prin programul FIDELIS

Programul continuă să confirme încrederea românilor în instrumentele de economisire oferite de stat, scrie News.ro. Începând cu lansarea FIDELIS, în august 2020, Ministerul Finanţelor a atras aproape 68 de miliarde lei, echivalentul a 13,7 miliarde euro, prin intermediul ediţiilor derulate până în prezent. Numai în anul curent, valoarea subscrierilor realizate prin emisiunile FIDELIS a ajuns la aproape 6 miliarde lei, respectiv 1,2 miliarde euro, precizează Ministerul Finanţelor.

"Programul FIDELIS s-a consolidat ca un reper de stabilitate şi încredere pentru populaţie, oferind condiţii avantajoase de economisire şi investiţie, într-un cadru sigur şi transparent. Rezultatele obţinute reflectă interesul constant al românilor pentru titlurile de stat şi confirmă eficienţa acestui program în mobilizarea economisirii interne. În acelaşi timp, continuăm să susţinem şi să încurajăm spiritul civic, prin facilităţile acordate donatorilor de sânge, transformând solidaritatea într-un parteneriat", a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Beneficii pentru donatorii de sânge

Ministerul Finanţelor continuă să susţină spiritul civic şi implicarea socială prin tranşa specială dedicată donatorilor de sânge, derulată în parteneriat cu Rock FM şi emisiunea "Morning Glory" cu Răzvan Exarhu. Aceştia beneficiază de o dobândă avantajoasă de 7,40% pentru titlurile de stat în lei cu scadenţă la 2 ani, precum şi de reducerea semnificativă a pragului minim de subscriere, de la 5.000 lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei. De această facilitate pot beneficia persoanele care fac dovada donării de sânge începând cu 1 decembrie 2025, precizează sursa citată.

Ediţia FIDELIS V din 2026 conţine următoarele emisiuni:

În lei:

6,40% - scadenţă la 2 ani;

7,40% - scadenţă la 2 ani pentru donatorii de sânge;

7,00% - scadenţă la 4 ani;

7,50% - scadenţă la 6 ani.

În euro:

4% - scadenţă la 3 ani;

5% - scadenţă la 5 ani;

6,25% - scadenţă la 10 ani.

Investitorii nu plătesc comisioane şi taxe pe câştiguri

Potrivit MF, valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 lei pentru emisiunile în lei şi 100 euro pentru emisiunile în euro. Pragul minim de subscriere este de 5.000 lei, respectiv 1.000 euro.

"În procesul de subscriere a titlurilor de stat FIDELIS nu se percep comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obţinute, atât din dobânzi, cât şi din câştigurile de capital, sunt neimpozabile. Deţinătorii de titluri de stat FIDELIS lansate în cadrul emisiunilor anterioare ajunse la scadenţă pot reinvesti disponibilităţile neridicate la scadenţă, prin subscrierea în cadrul acestei noi emisiuni", mai arată Ministerul Finanţelor.

