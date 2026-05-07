În vremuri tulburi, cu conflicte şi efecte tot mai grave în economia lumii, prăpastia dintre săraci şi bogaţi devine tot mai adâncă. Clubul milionarilor se extinde în toată Europa. Germania domină clasamentul, dar şi România înregistrează o creştere record.

Numărul persoanelor care au averi de peste 30 de milioane de euro a crescut cu 26% în ultimii cinci ani. Din 2021 până în 2026, 37.000 de membri noi au intrat în acest grup exclusivist.

Germania rămâne lider detaşat, cu peste 38.000 de oameni ultra-bogaţi, este o creştere spectaculoasă în ultimii ani. Clasamentul este completat de Regatul Unit, aproape 28.000 de milionari şi de Franţa, cu peste 21.500. În afara acestor trei mari puteri, nicio altă țară europeană nu depășește pragul de 20.000 de bogaţi.

Mergem mai spre estul continentului, unde Polonia este în top. Numărul oamenilor cu averi mari s-a dublat din 2021 până în prezent. Turcia și România ocupă următoarele poziții, fiind țările cu cea mai rapidă rată de creştere a averilor - 93%. Culmea, asta deşi ţara noastră se situează pe ultimul loc în Europa la capitolul bogăţie. Experţii estimează că, în ritmul acesta, până în 2030, am putea depăşi o mie de milionari.

Articolul continuă după reclamă

La nivel mondial, peste 710.000 de persoane dețin averi de peste 30 de milioane de dolari, iar aproape un sfert dintre acestea trăiesc în Europa.

Totuși, Statele Unite ale Americii rămân "motorul" principal, cu un număr record de peste 387.000 de super-bogaţi.

Concluzia este clară: deși bogăția rămâne concentrată în câteva mari puteri, aceasta se extinde geografic mai rapid ca niciodată.

Teodora Tompea Like "Împreună, vom descoperi, în fiecare zi, povești care merită vocea noastră. Vom afla ce ne inspiră să mergem mai departe. Pentru că adevărata forță a știrilor stă în oamenii care nu se lasă învinși. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰