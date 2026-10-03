A fost sau n-a fost? Administraţia Prezidenţială a fost nevoită să dea două comunicate oficiale pentru a asigura publicul că o fotografie în care Nicuşor Dan apare lângă Donald Trump este... reală. Controversa a apărut după ce mai mulţi şefi de stat din Balcani au publicat şi ei fotografii cu Donald Trump, în care preşedintele american pare să stea în exact aceeaşi poziţie. Iar teoriile conspiraţiei care s-au viralizat spun că imaginile ori au fost generate cu inteligenţa artificială, ori preşedinţii europeni s-au pozat cu un decupaj din carton al liderului de la Casa Albă. Specialiştii spun că fotografiile sunt reale, însă cel mai probabil au fost făcute pe bandă rulantă, într-un timp foarte scurt.

În fotografia publicată de Nicuşor Dan, şeful statului şi partenera sa stau de-a dreapta şi de-a stânga unui Donald Trump zâmbitor, care face un gest aprobator cu mâna dreaptă. Este însă exact aceeaşi postură în care Trump apare şi alături de alţi preşedinţi din Balcani, în acelaşi decor. Coincidenţa a dat naştere unui val de teorii ale conspiraţiei, pe reţelele sociale. Unii au presupus că fotografiile nu sunt reale, ci că au fost generate de inteligenţa artificială. Alt zvon, spune că şefii de stat europeni au pozat lângă un decupaj de carton al preşedintelui american.

Imaginile cu Donald Trump au alimentat teorii ale conspiraţiei

"Pozele sunt cosmetizate, dar nu false. Par a fi fotografii diferite însă insesizabil pentru ochiul uman că sunt diferite. Doar softurile arată diferențe de cum cade lumina sau diferențe de 2-3 centimetri în poziția degetului și așa mai departe", a explicat Dragoş Stanca, specialist social media.

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"Explicaţii pot fi. De exemplu, fiecare preşedinte a avut 10 secunde probabil să se fotografieze cu preşedintele Americii. Şi atunci, normal, ăla a stat cam în aceeaşi poziţie", a punctat Tudor Galoş, specialist AI.

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Administraţia Prezidenţială spune că imaginile sunt reale

Două comunicate a dat Administraţia Prezidenţială pentru a demonta zvonurile. Primul acuză că imaginea cu decupajul de carton este falsă. Al doilea, lămureşte contextul în care au fost făcute fotografiile.

"Este o fotografie reală cu Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, în persoanǎ și a fost realizatǎ de fotograful oficial al Casei Albe".

Zvonurile sunt însă greu de stăvilit pe reţelele sociale.

"Oamenii au această tendinţă de a vrea să facă parte din, să zicem, acest club exclusivist, dacă vreţi, în care ei deţin aceste informaţii pe care ceilalţi oameni nu le deţin", a transmis Anca Chiru, specialist social media.

"În primul rând, gradul de educație digitală și capacitatea de a verifica știrile în România este la pământ. Prin urmare, când 70-80% dintre oameni nu prea au încredere în ce văd şi când social media răsplătește validarea prin share, reshare, comentarii, avem elementele constitutive ale unui fake-news", a mai precizat Dragoş Stanca.

Specialiştii avertizează că imaginile false sunt tot mai greu de detectat

Specialiştii în inteligenţa artificială spun că este tot mai dificil să faci deosebirea între o imagine falsă şi una reală.

"Algoritmii au avansat foarte mult şi nu avem soluţii de detectare reală a acestor deep-fake-uri, că de fapt despre asta vorbim, deep-fakes", mai spune Tudor Galoş.

Fotografiile au fost realizate cu ocazia participării preşedintelui Nicuşor Dan la o recepţie găzduită de Donald Trump, la New York, la sfârşitul lunii trecute.