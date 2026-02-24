Ministrul Agriculturii declară război mărcilor proprii. A propus la Bruxelles ca acestea să nu depăşească 20% din volumul vânzărilor. Oficialul spune că la raft ar trebui să rămână alimentele ieftine şi cele ale producătorilor români.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a propus în cadrul Consiliului AgriFish de la Bruxelles, în prezenţa comisarului european pentru Agricultură şi Alimentaţie şi a miniştrilor din statele UE, patru măsuri pentru eliminarea practicilor comerciale neloiale: limitarea mărcilor proprii ale retailerilor la maximum 20% din volumul realizat, stabilirea unui adaos comercial similar sau identic pentru aceeaşi gamă de produse, eliminarea refacturării remizelor şi a rabaturilor abuzive şi reglementarea clară a discounturilor pentru a preveni vânzarea sub costul de producţie.

De asemenea, ministrul Barbu a semnalat situaţia dificilă a sectorului cărnii de porc la nivel naţional şi european, afectat de scăderi semnficative ale preţurilor la carcase şi porci vii, începând din octombrie 2025. Cauzele principale sunt reprezentate de taxele impuse de China asupra importurilor din UE, restricţiile la export generate de Pesta Porcină Africană şi nerecunoaşterea regionalizării de către ţările terţe importatoare.

"Printre cele mai mai importante puncte aflate pe agenda discuţiilor în cadrul cadrul Consiliului Agricultură şi Pescuit desfăşurat în data de 23 februarie 2026 la Bruxelles s-a aflat propunerea de reevaluare a Directivei 633/2019 privind practicile comerciale neloiale în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar. În cadrul discuţiilor, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a salutat revizuirea Directivei privind practicile comerciale neloiale şi a subliniat importanţa consolidării poziţiei fermierilor şi a micilor furnizori în lanţul agroalimentar", anunţă Ministerul Agriculturii.

Ministrul a arătat că deşi aplicarea Directivei 633/2019 a îmbunătăţit relaţiile contractuale, încă există practici care afectează veniturile fermierilor, precum refacturarea, rabaturile şi remizele impuse, dar şi limitarea accesului la raft şi extinderea excesivă a mărcilor proprii ale marilor reţele comerciale.

În acest context, oficialul MADR a evidenţiat necesitatea instituirii unor instrumente suplimentare pentru o distribuţie echitabilă a valorii adăugate pe lanţul agroalimentar, cu respectarea regulilor pieţei unice şi a principiului proporţionalităţii. Totodată, accesul echitabil la piaţă al producătorii locali este prioritar pentru securitatea alimentară şi diversitatea economică a Uniunii.

"Introducerea acestor măsuri este esenţială pentru echilibrarea pieţei şi facilitarea accesului producătorilor şi fermierilor noştri la rafturile marilor reţele comerciale", a declarat Florin Barbu.

În contextul costurilor ridicate de producţie şi al pierderilor financiare majore pentru fermieri, România a solicitat Comisiei Europene acordarea unor ajutoare excepţionale pentru sprijinirea sectorului suin, conform prevederilor europene privind intervenţia în caz de perturbări ale pieţei.

"Prin participarea activă la reuniunile Consiliului AgriFish, România susţine interesele fermierilor şi producătorilor autohtoni la nivel european, promovând soluţii concrete pentru protejarea viabilităţii fermelor şi consolidarea securităţii alimentare", mai arată ministerul.

