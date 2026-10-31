Ministrul Energiei anunţă că autorităţile române nu a făcut un calcul oficial legat de pierderile înregistrate în urma deconectării centralei nucleare de la Cernavodă de la sistemul energetic naţional, din cauza scăderii nivelului apelor Dunării sub cota la care putea fi asigurată răcirea reactoarelor. Dumitru Chisăliţă subliniază că pierderea nu este doar a companiei care administrează centrala, ci a întregii ţări, având în vedere preţurile la care se fac importuri.

Ministrul Energiei: Importăm energie la preţuri ridicate. Oprirea centralei de la Cernavodă ne costă scump - Hepta

Ministrul Energiei afirmă că închiderea centralei nucleare de la Cernavodă „este o pierdere, pentru toată lumea”, nu doar pentru compania care administrează centrala, scrie News.ro.

”Nu există un calcul la minister făcut în momentul de faţă, dar pot să vă zic că nu este suficient să calculăm repede doar pierderea pentru societate, ci e important să vedem pierderea pentru România. (...) Pot să vă zic că, din vechea mea postură de preşedinte a Asociaţiei, aveam astfel de calcule făcute. Bineînţeles că ele trebuie făcute în regim instituţional în momentul de faţă ca să le pun la dispoziţie şi o să procedăm şi la acest lucru”, afirmă Dumitru Chisăliţă, fost preşedinte al Asociaţiei Energia Inteligentă.

Acesta spune că, pe lângă pierderile pentru compania care administrează centrala, reprezentate de cantităţile de energie care nu au fost vândute, închiderea centralei „este o pierdere şi pentru România, pentru că acele cantităţi au fost importate de diverşi furnizori la preţurile pieţei” care „sunt aproape în permanenţă cam cele mai ridicate din zona europeană”.

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Ministrul consideră că este „strigător la cer” faptul că, deşi se ştia că pot apărea probleme legate de funcţionarea centralei în condiţiile scăderii nivelului Dunării, timp de peste două decenii nu s-au luat măsuri.

”Mi se pare şi strigător la cer că din 2003, de când a fost prima situaţie de genul acesta, 23 de ani, nu s-a întâmplat nimic. În acelaşi timp, trebuie să spunem că noi ne pregătim şi pentru reactoarele 3 şi 4. Adică nu este doar o problemă de reactoarele 1 şi 2”, adaugă Dumitru Chisăliţă.

În ceea ce priveşte demersurile făcute recent pentru a asigura continuarea funcţionării centralei, expertul în domeniul energiei a spus că „ pe teren au existat anumite acţiuni” însă „rezultatele nu au fost cele aşteptate”.