Ministrul Energiei: Prețurile la gaz nu vor crește de la 1 aprilie

Ministrul Energiei Bogdan Ivan dă asigurări că prețurile la gaz nu vor crește de la 1 aprilie, subliniind că măsura este rezultatul unei propuneri PSD adoptate în coaliție. Oficialul afirmă că liberalizarea va fi una treptată și controlată, pentru a proteja consumatorii de scumpiri neprevăzute și, în același timp, pentru a menține competitivitatea mediului privat. Autoritățile pregătesc cadrul normativ și pașii necesari pentru o tranziție predictibilă către piața liberă, astfel încât, până la intrarea noilor resurse de gaz din Marea Neagră, prețurile să rămână la un nivel corect pentru români.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei din România, susține o conferință de presă după reuniunea Comitetului Ministerial pentru Sectorul Energiei. Comitetul Ministerial Român pentru Sectorul Energiei, București, România - 19 ian. 2026 - Profimedia

"Îi asigur pe români că prețurile la gaz nu vor crește de la 1 aprilie. O spun de 3 luni de zile și mă țin de cuvânt. Este propunerea PSD adoptată în coaliție.

Liberalizare treptată

Așa cum am mai spus, o liberalizare treptată a pieței de gaz protejează românii de creșteri necontrolate de prețuri, dar ajută concomitent și mediul privat să rămână competitiv. Este un lucru foarte bun că am ajuns la un consens. Românii nu mai puteau suporta încă o rundă de scumpiri!



Cât sunt eu ministrul energiei, prețurile la gaz nu cresc. Și gestionez cu cei mai buni specialiști o tranziție sănătoasă către o piață liberă cu prețuri mici. Predictibil și organizat, nu haotic cum am văzut în ultimii ani!

În perioada imediat următoare vom veni cu cadrul normativ și pașii de urmat, astfel încât să ne asigurăm că până la intrarea primelor resurse noi de gaz din Marea Neagră, prețul va rămâne unul corect pentru români", a scris ministrul Bogdan Ivan pe Facebook.

