Două persoane au murit, iar una a fost rănită joi, la Göreme, în Turcia, unde o coloană de rocă a fost ruptă şi trântită de o alunecare de teren, în urma unor ploi puternice, în regiunea turistică Cappadocia, anunţă autorităţile locale, relatează AFP, citaţi de News.ro .

Tragedie în Cappadocia. Doi oameni au murit după ce o rocă uriașă s-a prăbușit peste ei - Profimedia

Accidentul a avut loc joi, 29 octombrie, în apropierea Muzeul în aer liber din Göreme (Göreme Açık Hava Müzesi), una dintre atracțiile cunoscute ale regiunii Cappadocia, din centrul Turciei.

O alunecare de teren, provocată de ploile abundente, a dus la desprinderea unor bucăți dintr-o formațiune de rocă vulcanică, cunoscută drept „hornul zânelor”. Fragmentele au căzut peste persoanele aflate în apropiere.

"Am găsit corpurile a două persoane. Un rănit a fost spitalizat", a declarat guvernatorul Nevsehir, Huseyin Kok.

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Accidentul a avut loc la ora locală 15.15 (14.15, ora României), în urma "unei căderi de pietre, provocate de o alunecare de teren în oraşul Göreme", în apropierea unui muzeu în aer liber, a precizat guvernatorul.

Zona a fost închisă imediat publicului.

"Operaţiunile noastre de căutare şi salvare la faţa locului sunt în curs. Guvernul îşi continuă eforturile la faţa locului cu toate resursele disponibile", a declarat Huseyin Kok.

La Cappadocia, un adevărat magnet al turiştilor din întreaga lume, există numeroase formaţiuni stâncoase, cunoscute sub numele de "hornuri ale zânelor", în urma unei activităţi vulcanice foarte vechi.