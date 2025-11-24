În plină criză Lukoil, prețurile carburanților urcă rapid. Motorina premium se apropie de 9 lei pe litru. Şoferii se plâng că au ajuns să plătească mii de lei pe lună pentru alimentări. În tot acest timp, statul rămâne spectator. Nu va prelua operaţiunile Lukoil, pentru că nu are bani.

În plină criză Lukoil, autorităţile nu par să vină prea repede cu o soluţie. Statul ar fi trebuit să preia temporar administrarea companiei, dar n-are bani. Aşa că acum toată lumea aşteaptă să apară un cumpărător.

"Supravegherea activităţii, în aşa fel încât să ne asigurăm că afacerile se desfăşoară independent şi că banii care sunt încasaţi nu duc către Rusia", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

Cumpărătorul întârzie, iar tranzacția devine tot mai complicată

Articolul continuă după reclamă

"Şansele ca o astfel de tranzacţie să aibă loc până pe 13 decembrie sunt foarte reduse. Mai ales că compania care deţine Lukoil a dat semnale că ar vrea să vândă întreg portofoliul de active externe în acelaşi timp. Asta înseamnă alte două rafinării din UE, sute de staţii de benzinărie", a explicat Mihnea Cătuţi, expert în energie.

"Cred că este o greşeală că statul nu se foloseşte de această criză pentru a reintra în posesia unui activ important, într-un sector strategic", a transmis Eugenia Guşilov, expert în energie.

Au rămas mai puţin de trei săptămâni până la termenul limită.

Termenul limită se apropie: mai puțin de trei săptămâni

"Putem să vedem şi o altă prelungire, dar putem să vedem şi o accelerare a retoricii. Când apar noi factori de risc, preţurile tind să crească", a adăugat expertul.

"Preţurile vor sări, dacă nu se rezolvă problema Lukoil. Este în grădina Guvernului. Guvernul trebuie să găsească soluţii şi se poate, dacă se vrea. Dacă nu se vrea şi vrea să ardă poporul la infinit, nu vor rezolva această problemă. Putem să sărim chiar de 9 lei", a spus Ion Tache, preşedintele Asociației Benzinarilor Particulari.

Nu suntem departe. Motorina premium se vinde şi cu 8 lei şi 70 de bani pe autostrada Sibiu-Piteşti, iar benzina premium cu 8 lei şi 50 de bani.

Cum pot face șoferii economie

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cea mai mare rafinărie din România, cu 1.400 benzinării Rompetrol s-a scos la vânzare. Gigantul KazMunayGas, proprietarul Rompetrol, cu Petromidia și Vega, vrea să cedeze 50% din acţiuni.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi să apelaţi la agenţi imobiliari sau să căutaţi pe cont propriu? Apelez la agenţi imobiliari Caut pe cont propriu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰