Plătim cel mai scump plin de carburant din istorie. După majorări zilnice, motorina a atins nivelul de 10 lei şi 68 de bani pe litru. Şi benzina urmează acelaşi trend de creştere, iar specialiştii ne spun răspicat: noua normalitate înseamnă tarife de peste 10 lei pe litru la pompă. Teoretic, avem o lege care ar trebui să ducă la temperarea majorărilor. Practic, ea se va aplica abia peste două săptămâni, când există riscul să vedem motorina la peste 11 lei.

10 lei şi 42 de bani. Este cel mai mic preţ al motorinei pe care l-au găsit astăzi şoferii din Bucureşti. La această staţie din centrul Capitalei, tarifele sunt chiar mai mari, iar cine şi-a permis luxul de a alimenta cu sortimentul premium a plătit chiar 11 lei şi 29 de bani pe litru. Benzina se apropie de 9 lei şi 50 bani.

Carburanţii nu au mai fost niciodată la fel de scumpi ca anul acesta. De la debutul războiului din Iran plinul de benzină s-a scumpit cu 70 de lei, iar cel de motorină cu 110 lei. Totuşi, de la ce preţ pe litru ar renunţa şoferii la maşină?

"N-o să se renunţe. E lumea de zici că e benzina 5 lei şi motorina 6 lei", spune un şofer.

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"Uitaţi-vă ce e în oraş! Este foarte aglomerat", a declarat un altul.

În trafic nu se vede, dar în portofele se simte.

"Dacă sare de 11 lei, părerea mea e că trebuie să o dau pe electrică, că nu, nu "se" mai merită", e de părere un şofer.

Şofer: Lucrez în cereale.

Reporter: Şi cum v-a impactat?

Şofer: Maxim. Nu mai putem bugeta, nu mai putem şti cât cărăm săptămâna viitoare.

Reporter: Cu cât v-au crescut cheltuielile din cauza acestor scumpiri?

Şofer: 20-25%.

După scumpirile de ieri, unele staţii au majorat preţurile şi astăzi.

"De o săptămână sunt pe gaz, că tot creşte. Păi benzina ieri era 8 lei 90, astăzi e 9 50. Plus că mai am o maşină acasă, pe motorină. La aia nu mai... e în parcare acolo, să stea liniştită", a declarat un şofer.

Nu e nevoie să fii şofer ca să simţi toate efectele. E suficient să intri în orice magazin alimentar şi să te uiţi la preţurile de la raft.

"La fiecare maşină cu marfă care vine, preţul este mai mare decât la livrarea anterioară. Nu ne vine să credem că zilnic se schimbă preţul. E vorba de lactate, legume, fructe", a spus Gabriel Sandu, antreprenor.

Criza generată de conflictul din Iran a fost amplificată de întreruperile de petrol din Kazahstan, ceea ce a dus la situaţia la care asistăm acum.

"Toţi furnizorii de pe această piaţă încorporează în politicile lor de preţ toate aceste riscuri. Şi noi ne putem aştepta în continuare la creşteri de preţ - undeva la peste 10 lei litrul cred că va fi noul normal. Noi suntem dependenţi de importuri", a explicat Corina Murafa, analist în energie.

Jumătate din banii pe care-i plătim pentru un litru de carburant ajung în buzunarul statului.

"La noi în România este depăşit nivelul minim al accizei cu mult. Faptul că avem o acciză mai mare decât scrie în directiva de accize asigură mai mulţi bani la deficitul bugetar. Evoluţia a fost întotdeauna crescătoare", Adrian Benţa, analist fiscal.

Avem o lege care ar trebui să ducă la temperarea majorărilor de preţ, însă ea va intra în vigoare abia peste două săptămâni- cel mai devreme.

"Cred că ar trebui să dea o temă foarte clară de casă Consiliului Concurenţei, ANAF. Toată această reducere pe care am propus o şi am votat o în Parlamentul României a accizei între 34 de bani şi 72 de bani care ar trebui să ţină preţul sub 10 lei, va fi înghiţită de modul în care au crescut companiile preţul la pompă", a spus Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei.

Astăzi, benzinarii au fost chemaţi la Guvern pentru a discuta despre aprovizionarea pe piaţa carburanţilor în contextul de criză generat de situaţia din Orient.