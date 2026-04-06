Motorina se ieftineşte de marți cu 36 de bani, dar preţurile ar putea rămâne peste 10 lei

La noapte intră în vigoare şi reducerea accizei la motorină. Dar se pare că măsurile luate de stat sunt anulate chiar înainte să fie aplicate. În weekend preţurile au tot crescut, atât la motorină, cât şi la benzină. Practic dacă e să ne uităm la ultima lună am avut parte de scumpiri în lei şi ieftiniri de doar câţiva bani. În plus, o situaţie neobişnuită a apărut zilele aceastea la pompă. Motorina premium s-a vândut la un preţ mai mic decât cea standard în multe staţii.

Se tot modifică prețurile din stațiile de alimentare de la o zi la alta. Săptămâna trecută am văzut și primele scăderi ale tarifelor de la pompă. S-au ieftinit atât benzina cât și motorina. Și ulterior am văzut noi creșteri de prețuri.

A apărut şi o situație anormală și anume motorina premium a ajuns să coste mai puțin decât cea standard. O explicație pentru acest lucru ar fi faptul că nu s-a mai vândut atât de multă motorină premium și de aceea prețul acesteia a scăzut. Săptămâna trecută a intrat în vigoare acea ordonanță care prevede plafonarea adausului comercial pe întreg lanțul.

Marţi intră în vigoare o altă măsură și anume o reducere cu 30 de bani a accizei însă doar pentru motorină. Iar la pompă vom vedea o scădere concretă a prețului pentru motorină de 36 de bani pe litru. Prea puțin, spun șoferii.

Luni, în jurul prânzului, la stația de alimentare, un litru de motorină standard se vinde cu 10 lei și 38 de bani. În urma scăderii de mâine, motorina ar urma să coste tot peste 10 lei. Asta în timp ce acum motorina premium se apropie și ea de pragul de 11 lei pe litru.

Dacă va exista aici o scădere de 36 de bani, atunci motorina premium va fi undeva la 10 lei și 50 de bani. Benzina standard se vinde cu 9 lei și 23 de bani, iar benzina premium cu 9 lei și 86 de bani, deci benzina premium se apropie de pragul de 10 lei pe litru.

Şoferii consideră că aceste reduceri sunt prea mici în comparație cu cât de mult au crescut prețurile în ultima perioadă și ar dori ca statul să vină și cu alte măsuri, să reducă mai mult acciza și eventual să scadă și TVA-ul.

