Motorina trece de pragul de 9 lei/l în România, după noi scumpiri la carburanți. Benzina ajunge la 8,60 lei/l

Motorina a trecut de pragul de 9 lei pe litru în mai multe stații din București, după o nouă scumpire operată de OMV. Liderul pieței a majorat vineri prețurile carburanților cu încă 9 bani pe litru, iar efectele se văd deja în benzinăriile din Capitală. 

de Denisa Vladislav

la 13.03.2026 , 08:05
Carburanții se scumpesc din nou în România. Motorina trece de 9 lei/l, iar benzina ajunge la 8,60 lei/l - Sursa: Captură foto

Potrivit datelor din piață, motorina standard se vinde acum între 8,79 și 9,05 lei pe litru, iar în unele stații OMV Petrom prețul a depășit deja 9 lei/litru. În București, motorina ajunge la 9,01 - 9,05 lei/l în stațiile OMV.

Și benzina s-a scumpit. Benzina standard costă între 8,31 și 8,60 lei pe litru, depășind pragul de 8,5 lei/litru în multe stații din Capitală. În benzinăriile premium OMV, prețul ajunge chiar la 8,60 lei/litru.

Scumpirile vin pe fondul creșterii cotațiilor internaționale ale petrolului. Vineri dimineaţă, petrolul Brent, de referinţă pe piaţa europeană, se păstra în apropierea pragului de 100 dolari pe baril, după ce duminică urcase până la 117 dolari pe baril, în contextul tensiunilor generate de conflictul din Iran.

De la începutul escaladării conflictului, carburanții s-au scumpit semnificativ.  

