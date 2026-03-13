Ce ministere primesc mai mulți bani în bugetul pe 2026 și unde sunt tăieri

Guvernul a aprobat aseară legea bugetului pentru anul 2026. Într-o şedinţă extraordinară amânată de trei ori în lipsa avizului de la Consiliul Legislativ, s-a decis ca Apărarea, Energia şi Afacerile Interne să fie pe plus cu miliarde de lei. Sănătatea şi Educaţia, însă, rămân pe minus. Tot aseară s-au adoptat şi măsuri sociale precum creşterea salariului minim şi compensarea facturilor la energie. Legea mai trebuie să treacă acum şi de Parlament.

Într-un context geopolitic tot mai complicat, Apărarea primeşte în plus aproape 7 miliarde de lei în 2026.

"Bugetul de stat a fost adoptat într-o perioadă complicată având în vedere turbulențele pe piețele externe, atât din punctul de vedere al dobânzilor, cât şi din punctul de vedere al creşterii preţurilor la combustibil", a afirmat Ilie Bolojan, premierul României.

Creșteri de buget pentru Energie, Agricultură și Interne

Pe plus sunt şi ministerele Energiei, Agriculturii şi Afacerilor Interne. Chiar dacă are o creştere de peste 3 miliarde de lei, Educaţia rămâne finanţată la jumătate faţă de cât prevede legea - 6% din PIB.

"Am reuşit să asigurăm un spaţiu pentru investiţii de 164 de miliarde", a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

Ministerele Muncii, Transporturilor și Sănătății, pe minus

La polul opus se află ministerele Muncii, Transporturilor şi Dezvoltării. După creşterile din ultimii ani, de la Sănătate sunt tăiate peste trei miliarde de lei.

"Deficitul este o provocare pentru că înseamnă că trebuie practic să ne reducem cheltuielile cu zeci de miliarde, ceea ce nu este foarte uşor", a spus Ilie Bolojan.

Salariul minim crește de la 1 iulie

În şedinţa de ieri, guvernul a aprobat şi creşterea salariului minim la 4.325 de lei de la 1 iulie, dar şi o listă de programe sociale: ajutoare pentru pensionarii cu venituri mici, de aproape două miliarde de lei, compensarea facturilor la energie care trece de 3 miliarde şi programul masa sănătoasă în şcoli, finanţat cu 1,5 miliarde de lei în acest an.

"Toate sumele care ţin de asigurarea plăţii pensiilor, a tuturor drepturilor sociale sunt asigurate", a spus Ilie Bolojan.

Bugetul mai are de trecut un test, cel din Parlament. PSD decide duminică dacă dacă votează bugetul și dacă depune amendamente. Între timp, social-democraţii vorbesc despre înlăturarea lui Bolojan.

Creșteri de buget pentru SRI și SIE, reduceri la SPP şi STS

Principalele servicii de informaţii au şi ele parte de creşteri. SRI are un buget cu 14% mai mare faţă de anul trecut, iar SIE cu 0,85%. În schimb, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul de Telecomunicații Speciale pierd bani. Între 9 şi 29% faţă de anul trecut.

