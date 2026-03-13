Ce mănâncă românii în post. Preparatele care au devenit tot mai căutate

Suntem deja de trei săptămâni în postul Paştelui, însă tot ne e greu să găsim o variantă bună, de post, atunci când ieşim în oraş. Trebuie să ne ferim de lactate şi, evident, de carne, deci eliminăm cam tot ce e bun de pe listă. Alternative, însă, sunt. Şi chiar gustoase. În meniuri apar burgeri vegani, iar băuturile cu lapte de migdale sau de soia sunt cele mai căutate. Pentru desert, baklavaua de post e cel mai sigur deliciu.

Fiecare perioadă de post vine cu provocări. De la abstinenţă şi până la ce mâncăm, totul trebuie calculat cu grijă. Românii au învăţat, însă, secretul. Au grijă la eticheta de pe spatele produselor şi aleg, întotdeauna, alternative gustoase la preparatele care au la bază carne. "Pentru băuturi folosesc lapte de ovăz, laptele vegetal care este perfect pentru cafea".

Inclusiv restaurantele şi cafenelele au intrat în post. Pe lângă preparatele tradiţionale în meniuri găsim burger vegan şi baklavale pentru iubitorii de dulciuri. Bucătarii spun că încearcă să ofere variante diferite astfel încât şi în această perioadă clienţii să aibă opţiuni atuinci când ies în oraş.

"Din ce în ce tot mai multe persoane vin şi spun că ţin post şi atunci preferă preparatele pe bază de lapte vegetal. În special latte-urile şi matcha latte-ul. Avem aici cele mai cerute trei băuturi pe perioada postului: matcha latte, latte-ul clasic şi fresh", a declarat Andreea Corob, proprietar cafenea.

Medicii atrag, însă, atenția că astfel de preparate trebuie consumate cu moderație. "Pentru că sunt până la urmă alimente care pot să îngraşe şi ne trezim la finalul postului cu câteva kg bune în plus deşi suntem oarecum conştienţi să zicem aşa că noi am mâncat de post nu am mâncat prostii", explică Anca Bodislav, medic nutriţionist.

Ca să trecem cu bine de cele 7 săptămâni de post, legumele şi fructele proaspete nu trebuie să lipsească de la nicio masă.

