Municipiul în care primarul vrea să reducă impozitul pe locuinţe cu 33%

Primarul municipiului Petroşani, Tiberiu Iacob Ridzi, a anunţat, miercuri, că va propune Consiliului Local un proiect de hotărâre prin care impozitul pe locuinţe să fie redus cu o treime, începând de anul viitor.

"Proiectul de hotărâre va fi pus în dezbatere publică în următoarele zile, astfel încât documentul să poată fi votat în şedinţa Consiliului Local Petroşani din luna decembrie. În opinia mea, proiectul, care prevede o reducere de 33 % a impozitului pe locuinţe, este necesar, pentru că, în acest an, taxele şi impozitele locale au crescut foarte mult, iar efortul financiar pentru cetăţeni este mare", a explicat edilul miercuri, pentru Agerpres.

El a adăugat că actualele impozite locale pe locuinţe au fost calculate folosindu-se un coeficient de impozitare de 0,12%, care nu a mai putut fi modificat în acest an, deoarece legea nu permite acest lucru.

Consiliul Local Petroşani a aprobat, în acest an, un nou coeficient de calcul pentru 2027, de 0,08%, acesta urmând să stea la baza noului proiect de hotărâre prin care se vor calcula impozitele pe locuinţe din oraş.

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Potrivit primarului Tiberiu Iacob Ridzi, impozitul pe locuinţă ar putea fi, în 2027, mai mic chiar şi cu câteva sute de lei, pentru un apartament cu trei camere.