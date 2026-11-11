Parlamentul înfiinţează o comisie pentru verificarea migraţiei şi a lucrătorilor străini, la propunerea AUR

Propunerea AUR privind înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea fenomenului migraţiei şi a situaţiei lucrătorilor străini aflaţi în România a trecut de votul Parlamentului.

AUR transmite că, în urma acestei decizii, comisia a fost înfiinţată şi va analiza modul în care autorităţile române gestionează creşterea numărului de cetăţeni străini veniţi la muncă în ţara noastră, respectarea condiţiilor legale de şedere şi de muncă, precum şi eventualele vulnerabilităţi ale mecanismelor de control.

Referindu-se la situaţia din Europa, deputatul AUR Valeriu Munteanu a avertizat că România trebuie să înveţe din problemele cu care se confruntă deja marile state occidentale, unde lipsa unor politici migratorii coerente şi controalele insuficiente au contribuit la agravarea fenomenelor infracţionale.

"Europa plăteşte astăzi preţul unor decenii de politici migratorii incoerente, al controalelor insuficiente şi al incapacităţii unor guverne de a asigura respectarea legii şi integrarea celor primiţi pe teritoriul lor. În marile oraşe europene, de la Paris şi Bruxelles până la Berlin, Londra sau Stockholm, există cartiere afectate de criminalitate organizată, trafic de droguri, violenţe stradale şi conflicte între grupări infracţionale. În unele comunităţi, oamenii trăiesc cu sentimentul că autorităţile au pierdut controlul asupra siguranţei cotidiene. Violurile, tâlhăriile, agresiunile şi recrutarea tinerilor de către reţelele criminale sunt realităţi care trebuie combătute fără ezitare, indiferent de cetăţenia sau originea autorilor", a declarat Valeriu Munteanu, deputat AUR.

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Valeriu Munteanu a explicat că România nu trebuie să aştepte ca aceste probleme să capete amploare înainte de a lua măsuri. Acesta a prezentat şi exemple concrete din ţara noastră, atrăgând atenţia asupra creşterii numărului de lucrători proveniţi din state din afara Uniunii Europene şi asupra unor cazuri de criminalitate în care au fost implicaţi cetăţeni străini.

"România trebuie să înveţe din aceste eşecuri. Nu avem dreptul să aşteptăm apariţia unor probleme de securitate de aceeaşi amploare pentru a începe să acţionăm. În ultimii ani, România a înregistrat o creştere semnificativă a numărului lucrătorilor proveniţi din state din afara Uniunii Europene. Această evoluţie trebuie însoţită de mecanisme eficiente de verificare, monitorizare şi control. Un fenomen deosebit de îngrijorător îl reprezintă apariţia unor reţele de criminalitate organizată implicând cetăţeni străini veniţi în România. În iunie 2026, DIICOT a destructurat, în Bucureşti şi Ilfov, o grupare de traficanţi de droguri formată din cetăţeni srilankezi, dintre care nouă au fost arestaţi preventiv. Alte anchete au vizat reţele de trafic de migranţi şi exploatarea prin muncă a unor cetăţeni asiatici, inclusiv prin violenţă şi lipsire ilegală de libertate", a transmis Valeriu Munteanu, deputat AUR.

Deputatul AUR a amintit inclusiv cazurile de lepră confirmate la Cluj-Napoca, în decembrie 2025, la două tinere imigrante din Asia care lucrau într-un salon SPA. Totodată, acesta a atras atenţia asupra creşterii solicitărilor de reîntregire a familiilor şi a necesităţii de a verifica riguros situaţia persoanelor care intră şi rămân pe teritoriul României.

"La fel de importantă este dimensiunea sanitară a migraţiei. În decembrie 2025, la Cluj-Napoca au fost confirmate două cazuri de lepră, la două tinere imigrante din Asia care lucrau la un salon SPA. Acest episod evidenţiază importanţa supravegherii epidemiologice, a depistării precoce a bolilor infecţioase şi a cooperării dintre instituţiile responsabile de imigraţie şi cele sanitare. Datele Inspectoratului General pentru Imigrări arată că în unele judeţe numărul cererilor pentru reintregirea familiilor s-a dublat, majoritatea solicitărilor venind de la muncitori din Nepal, Sri Lanka şi India. În aceste condiţii suntem în prezenţa unor elemente de imigrare în masă", a precizat Valeriu Munteanu, deputat AUR.

Potrivit AUR, adoptarea propunerii permite declanşarea unui demers parlamentar de verificare a modului în care statul român gestionează migraţia şi îşi exercită atribuţiile de control. AUR susţine că respectarea legii, protejarea siguranţei publice şi responsabilitatea instituţiilor trebuie să reprezinte priorităţi, iar autorităţile au obligaţia să prevină migraţia ilegală şi să combată reţelele infracţionale. De asemenea Preşedinte al comisiei de anchetă a fost ales deputatul AUR, Valeriu Munteanu.