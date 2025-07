"Deficitul e cauzat de banii care s-au dus în creşteri de pensii, de salarii, cheltuieli cu administraţia public, bunuri şi servicii. Toate aceste cheltuieli cumulate, posturi ocupate în plus... Noi nu suntem de ieri, de azi, în această situaţie, suntem în această situaţie de 5 ani şi am ignorat faptul că suntem în procedură de deficit excesiv. Acest decont s-a acumulat în aceşti ani şi acum suntem în poziţia în care nu mai putem ignora şi trebuie să luăm măsură. Dacă nu am lua măsuri, România ar fi într-o situaţie castatrofală. Acest pericol trebuie prevenit. Mai sunt alte două pericole care trebuie prevenite: suspendarea fondurilor europene ceea ce ar însemna că pierdem cel puţin 5 miliarde de euro, iar al doilea pericol e renegocierea PNRR-ului.

O să fie mai greu o perioadă, aproximativ un an jumătate. Avem nevoie de justiție socială, dar nu am avut timp, am avut 10 zile și dacă nu luăm măsuri în aceste 10 zile, începând cu 15 august eram la categoria 'junk'. Trebuie făcută curățenie în tot ce înseamnă sinecuri, privilegii şi cheltuieli discreţionare. Am ajuns la limită la care aceste cheltuieli nu mai pot fi suportate, am ajuns la 60% datorie publică.

Subvenţiile partidelor a fost un subiect pe masă chiar astăzi în şedinţa de guvern. Se discută despre absolut toate subiectele pentru că nu mai putem să întârziem. Aceste lucruri vor apărea rând pe rând. Toţi miniştrii au primit sarcina de a reanaliza tot ce au în subordine, să identifice unde se pot face economii şi să facă aceste economii.

Vezi și

Pachetul fiscal acoperă necesarul din acest moment. Urmează pachetele 2 și 3. Orice reorganizare serioasă durează 2-3 luni, de unele instituții nu avem nevoie, de altele avem nevoie sub o altă formă sau altele le putem comasa. Fiscul nu mai trebuie să fie blând cu evazioniștii şi să joace rol de dur cu persoanele fizice şi cu IMM-urile. Trebuie să acţioneze pe baza analizei de risc acolo unde se pot recupera sume mari de bani. Arieratele recuperabile erau la 38 miliarde, au crescut de la începutul anului cu aproximativ un miliard. Avem nevoie de altă atitudine a ANAF și asistență reală", a declarat Alexandru Nazare în platoul Observator.

Urmăreşte interviul integral în video player-ul de mai sus.

Alessandra Stoicescu Like Am vrut să schimb lumea în bine și să ajut oamenii de când eram copil. Așa că am ales în mod natural meseria de jurnalist. Jurnalismul este despre oameni, despre a le schimba viețile în bine. ➜

Întrebarea zilei Apelați la dispozitive inteligente pentru monitorizarea sănătății? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰