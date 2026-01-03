Noaptea de Revelion rămâne, an de an, una dintre cele mai profitabile perioade pentru șoferii de ride-sharing din România. Un șofer de Bolt a povestit recent, într-o postare pe Instagram, cât a reușit să câștige într-o singură seară, în intervalul 31 decembrie 2024 - 1 ianuarie 2025.

Câţi bani a făcut un şofer de Bolt din Bucureşti în noaptea de Revelion: "Concluzia o trageţi voi" - Captură video

Șoferul a început seara în jurul orei 18:00, după o investiție inițială de aproximativ 200 de lei, banii pe benzină și alte cheltuieli personale. "Revelion Uber/Bolt: Investiție 150 de lei în benzină, încă 50 de lei în ce mi-am mai luat eu țigări de-astea. haideți să intrăm în mașină să dăm drumul la treabă. E ora 18:00 aproximativ, deci se iese. Avem aici set-up frumos, Logan. Avem și o campanie, de la 18:00 la 23:00, comision 0% după cinci curse".

În prima parte a serii, până aproape de ora 23:00, câștigurile au depășit 500 de lei. Pe parcursul întregii nopți, șoferul a ales să lucreze exclusiv pe platforma Bolt, iar la finalul turei suma totală încasată a ajuns la aproximativ 1.500 de lei. După scăderea cheltuielilor, 150 de lei pentru benzină și aproximativ 150 de lei comision, câștigul net a fost de aproximativ 1.100 de lei.

"Concluzia o trageți voi"

Articolul continuă după reclamă

"Am făcut numai Bolt toată seara, avem 1.500 de lei, dintre care luni făcusem undeva la 80 de lei. În prima partea a serii de la 18:00 până la 23:00 și ceva făcusem 500 și ceva de lei. Practic 1.400 lei, din care scădem benzina 150 de lei și încă 150 de lei să zicem comisionul. Practic, am rămas cu banii mei în mână 1.100 de lei. Acum, concluzia o trageți voi, dacă s-a meritat sau nu. Am uitat să menționez că am făcut și 12 lei șpagă", povesteşte tânărul.

Privind retrospectiv, acesta descrie seara drept "profitabilă, dar obositoare; interesantă, dar monotonă; plină de oameni, dar surprinzător de solitară". Relatarea se referă la Revelionul 2024 - 2025, șoferul glumind la final că, în acest an, a ales o variantă mult mai liniștită pentru noaptea dintre ani.

"Seara de Revelion m-a prins la volan, între aplicații care bipăiau constant și străzi care păreau mai aglomerate decât de obicei, dar în același timp ciudat de fragmentate. Am alternat între Uber și Bolt aproape mecanic, fără să mai conteze foarte mult care comandă venea prima.

Oamenii urcau în mașină cu stări diferite: unii entuziasmați, cu sticle desfăcute pe jumătate și râsete prea sonore, alții obosiți, tăcuți, cu privirea pierdută în ecranul telefonului. Fiecare cursă părea o mică poveste neterminată, iar eu eram doar martorul ei temporar.

Pe măsură ce orele treceau, orașul își schimba ritmul. Traficul devenea haotic pe alocuri, apoi brusc gol, ca și cum cineva punea pauză. Era un sentiment ciudat să fii mereu în mișcare într-o noapte în care toată lumea părea să aștepte un singur moment. Muzica din mașină se amesteca cu zgomotul artificiilor îndepărtate, iar luminile reflectate pe parbriz îmi dădeau senzația că nu mai știu exact unde se termină drumul și unde începe oboseala.

"A fost profitabilă, dar obositoare"

Nu pot spune clar dacă mi-a plăcut sau nu. Au fost momente în care m-am simțit util, aproape parte dintr-un mecanism mai mare care îi ajuta pe alții să ajungă unde trebuiau să fie. Alteori, însă, m-a lovit un sentiment de izolare, ca și cum toată agitația se întâmpla în jurul meu, nu și cu mine.

La miezul nopții am continuat să conduc, fără să marchez clipa în vreun fel anume, ca și cum ar fi fost doar încă o oră dintr-o zi normală.

Privind înapoi, îmi este greu să trag o concluzie clară despre seara aceea. A fost profitabilă, dar obositoare; interesantă, dar monotonă; plină de oameni, dar surprinzător de solitară. Poate că a fost doar una dintre acele experiențe care nu cer o părere fermă, ci rămân undeva între. Oricum, toate acestea s-au întâmplat într-un context care ține de trecerea dintre anii 2024-25, anul ăsta am făcut mare spritz", a scris tânărul a videoul care a ajuns deja viral pe Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ai fost vreodată victima unei fraude online? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰