Copil de 3 ani, rănit după ce o cruce s-a prăbușit peste el, într-un cimitir din Timișoara
Un copil de trei ani a fost rănit după ce o cruce de mormânt s-a prăbușit peste el, într-un cimitir din zona Calea Șagului, din Timișoara. Era împreună cu tatăl său, cel care a sunat la 112 pentru a cere ajutor.
Un copil în vârstă de trei ani a fost rănit după ce o cruce s-ar fi desprins și ar fi căzut peste el, într-un cimitir de pe Calea Șagului, din Timișoara. Incidentul s-a petrecut duminică, în jurul orei 11:56, iar tatăl băiatului a fost cel care a sunat la 112.
Copilul a fost transportat la spital
Copilul a primit îngrijiri medicale la fața locului, apoi a fost transportat conștient la Spitalul de Copii, pentru investigații și tratament.
În acest caz, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele