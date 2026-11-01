Copil de 3 ani, rănit după ce o cruce s-a prăbușit peste el, într-un cimitir din Timișoara

Un copil de trei ani a fost rănit după ce o cruce de mormânt s-a prăbușit peste el, într-un cimitir din zona Calea Șagului, din Timișoara. Era împreună cu tatăl său, cel care a sunat la 112 pentru a cere ajutor.

Un copil în vârstă de trei ani a fost rănit după ce o cruce s-ar fi desprins și ar fi căzut peste el, într-un cimitir de pe Calea Șagului, din Timișoara. Incidentul s-a petrecut duminică, în jurul orei 11:56, iar tatăl băiatului a fost cel care a sunat la 112.

Copilul a fost transportat la spital

Copilul a primit îngrijiri medicale la fața locului, apoi a fost transportat conștient la Spitalul de Copii, pentru investigații și tratament.

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