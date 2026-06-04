Noile reguli privind transparenţa salarială aduc amenzi de 30.000 de lei. Ce obligații au angajatorii

Noua directivă a Uniunii privind transparența salarială aduce o provocare majoră pentru companii. Angajatorii care nu oferă documente sau care nu au criterii clare riscă să fie amendaţi.

Angajatorii care nu respectă această directivă pot primi amenzi de până la 30.000 de lei. În plus, riscă și controle ale instituțiilor statului, litigii, procese în instanță și despăgubiri care pot depăși această valoare a amenzii.

Asta pentru că România, începând cu 7 iunie, se aplică această directivă a Uniunii Europene care privește transparența salarială și care urmărește reducerea diferențelor de salarii dintre angajații aflați pe posturi similare cu atribuții similare. Astfel că angajații pot solicita informații în ceea ce privește salariile colegilor care sunt pe aceleași posturi.

Asta nu înseamnă că diferențele salariale nu rămân legale, atâta timp cât sunt justificate în baza unor documente clare care au la bază anumite criterii obiective, cum ar fi experiența în muncă, responsabilitățile, performanțele, dar și calificările profesionale în domeniul în care activează.

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Specialiștii în domeniu spun că nu transparența salarială, afișarea acestor salarii ar fi cea mai mare problemă, ci capacitatea companiilor de a justifica diferențele salariale în cazul unor angajați care ocupă posturi similare și care sunt plătiți diferiți.

În același timp, toți specialiștii în domeniu spun că aceste companii ar trebui să se pregătească din timp și să-și facă un audit intern al salariilor și în același timp proceduri clare care să poată justifica aceste diferențe salariale dacă aceste există între angajații aflați pe aceleași poziții.