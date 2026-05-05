Îmbrăcămintea din lână merinos a devenit un adevărat fenomen în rândul românilor. Paltoanele, tricourile, compleurile pentru copii sau chiar ghetele de iarnă sunt tot mai căutate datorită calității materialului și confortului pe care îl oferă. Prețul ridicat, însă, peste media pieței, îi determină pe mulți cumpărători să caute alternative mai accesibile, inclusiv pe piața second hand. Tendința este deosebit de populară în rândul mamelor.

Ramona este arhitect, dar și-a dorit mereu să creeze haine. Acum opt ani a început să facă ținute pentru copilul ei.

"Doream să aibă o libertate foarte mare de mişcare, să nu transpire, să meţină temperatura corpului constantă", a spus Ramona Rădulescu pentru Observator.

A realizat inițial costume de iarnă din lână fiartă. După ce copilul a crescut, au apărut noi nevoi, inclusiv un costum pentru școală, așa că a început să lucreze cu lână merinos.

"Am realizat un cardigan cu pantaloni din lană merinos. Ulterior am făcut şi rochiţe din lană merinos,jachete din lană fiartă, toate sunt certificate, cu diferite modele, ca să se poată asorta atat la fete, cât şi la băieţi. Avem tricouri din lană merinos şi mătase, se pot purta tot timpul anului, este foarte important să fie direct pe piele. Noi am avut mereu problema copilul transpira în scaunul de maşină, atunci, la drum lung, acesta rămane uscat pe spate", a adăugat ea.

Pentru Ramona, hobby-ul s-a transformat in afacere. Zeci de producători și comercianți de acest tip au apărut în România în ultimii ani, pe fondul cererii tot mai mari. Părinții găsesc acum mai ușor ținute complete.

"Hainele din materiale naturale sunt foarte căutate, în special lana merinos pentru că e fină pentru că e călduroasă, pentru că menţine temepratura corpului constantă, pentru că absoarbe umezeala, menţinand corpul uscat", a spus și Camelia Dinea.

Calitatea are însă un preț pe măsură. Un body, un tricou sau o bluză subțire costă în jur de 100 de lei, în timp ce hanoracele, jachetele sau combinezoanele pot costa și 500 de lei bucata. Chiar și aşa, mulți părinți cred că merită.

Maria şi-a îmbrăcat copiii în haine de lană încă din prima zi de viaţă.

"Este important nu doar să mănanci sănătos şi să trăieşti sănătos cat şi să pui un material natural pe piele. Lana este foarte versatilă şi merge purtată o perioadă mai lungă de timp", a spus Maria Paltin.

Recunoaşte că este un efort financiar dar preferă să cumpere mai puţin şi de calitate. Sau să facă schimb cu alți părinți.

"Am şi primit am şi dat lană pentru că îngrijită şi spălată aşa cum trebuie durează foarte multe generaţii", a mai spus Maria Paltin.

Lana nu irită pielea și rezistă la mirosuri neplăcute.

"Ele sunt recomandate să fie folosite în drumeţii dar pot fi folosite şi în viaţa de zi cu zi ... pentru un extraconfort...pot fi purtate atat pe timp de iarnă cat şi pentru timp de vară", a spus Magda Tomescu.

Pe de altă parte, prețul ridicat şi îngrijirea specială constituie dezavantaje. Lâna trebuie spălată manual sau la programe speciale.

În timp ce hainele noi de lână se vând la prețuri care nu sunt pentru toate buzunarele, pe site-urile cu produse la mâna a doua, discounturile sunt și de 80% din prețul inițial.

