Sunt hotelurile "doar pentru adulți" o formă de discriminare? Dezbaterea care a împărțit Spania în două

Un articol de opinie publicat în El Pais a stârnit o dezbatere aprinsă în Spania și a strâns aproximativ 4 milioane de vizualizări pe Twitter. Autoarea critică popularitatea hotelurilor "doar pentru adulţi", despre care spune că sunt un simptom al unei societăți tot mai preocupate de confortul personal.

Jurnalista Ana Iris Simon povestește că a discutat recent cu proprietarul unei lanț de hoteluri "adults only", care nu permite accesul copiilor sub 16 ani, dar acceptă câini și pisici și oferă inclusiv servicii de îngrijire pentru animale.

Ce sunt hotelurile "doar pentru adulţi"

Argumentul proprietarului a fost că hotelurile sale nu sunt concepute pentru copii și nu au facilități dedicate acestora, precum piscine cu tobogane, locuri de joacă sau meniuri speciale. Autoarea articolului susţine, însă, că explicația ascunde o problemă mai largă. Ea susține că societatea a ajuns să transforme confortul personal într-un produs care poate fi cumpărat.

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"Dacă ceva ne deranjează, piața ne oferă un serviciu pentru a evita acel lucru", este ideea de la care pornește jurnalista. De la vagoanele de tren în care este interzisă gălăgia și până la zonele exclusiviste sau îmbarcarea prioritară, tot mai multe situații în care oamenii ar trebui să conviețuiască sunt transformate în experiențe din care anumite categorii pot fi excluse, dacă sunt dispuși să plătească.

În cazul hotelurilor adults only, spune ea, este vorba despre copii. Unii turiști își doresc piscine fără copii care aleargă sau se joacă, mic dejunuri liniștite și seri în care să nu audă plânsete sau crize de furie. Autoarea nu contestă dreptul oamenilor de a alege astfel de spații. Problema pe care o ridică este însă tendința de a-i elimina pe copii din spațiile comune și de a-i muta în locuri create special pentru ei.

"Copilăria a devenit o categorie de consum", susține jurnalista, care atrage atenția că există tot mai multe parcuri, restaurante, hoteluri și meniuri pentru copii, în timp ce aceștia sunt excluși din alte spații în care, în mod tradițional, făceau parte din viața de zi cu zi.

Dezbaterea care a împărţit internetul

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Articolul a stârnit însă reacții puternice pe rețelele sociale, iar mulți utilizatori nu sunt de acord cu perspectiva jurnalistei. "Problema nu sunt copiii care se comportă ca niște copii, ci părinții care nu se comportă ca niște părinți", a comentat un utilizator pe X, care consideră că hotelurile exclusiv pentru adulți sunt o reacție firească la părinții care nu își educă suficient copiii.

Alții spun că adulții au tot dreptul să își dorească vacanțe fără copii și nu înțeleg de ce existența unor astfel de hoteluri ar fi o problemă. "De ce vă deranjează atât de mult că unul din 100 de hoteluri este doar pentru adulți? Aveți 99 din 100 de opțiuni în care puteți merge cu copiii", a scris un alt utilizator.

Au existat și comentarii care au pus fenomenul pe seama schimbărilor demografice și a intereselor economice. Potrivit unei alte opinii, numărul copiilor este în scădere, iar industria turismului găsește acum o nouă nișă profitabilă: adulții care vor să plătească pentru o vacanță fără copii.

O altă reacție a atras atenția asupra unei comparații făcute în articol: dacă problema sunt copiii gălăgioși, de ce sunt acceptați câinii în astfel de spații?

"Copiii, în vacanță, trebuie să se joace, trebuie să țipe, asta fac și este normal. La fel de normal este să vrei să te odihnești fără să auzi țipete, fără bombe în piscină și fără nuggets în meniu. Nici la Pachá nu pot să-i duc", a mai comentat altcineva.

"Fiecare să meargă unde vrea"

Un alt utilizator consideră că existența hotelurilor adults only nu ar trebui să stârnească o asemenea dezbatere pentru că fiecare are dreptul de a alege. "Ce prostie! Există hoteluri doar pentru adulți, la fel cum există hoteluri pentru familii sau hoteluri gay-friendly. Care este problema? Fiecare să meargă, cu banii lui, la hotelul pe care îl vrea. Nimeni nu este obligat sau exclus".

Iar un părinte spune că, atunci când copiii săi erau mici, avea grijă să nu deranjeze pe nimeni, însă lucrurile s-au schimbat între timp. "Acum că au crescut, îmi place să merg la hoteluri doar pentru adulți", a scris acesta.