Numărul locurilor de parcare publică cu plată din Bucureşti s-a dublat în ultimii 2 ani

Bucureştiul are, în prezent, de peste două ori mai multe locuri de parcare publică cu plată faţă de acum doi ani, iar faţă de 2025 numărul a crescut cu 20.000, a anunţat joi Primăria Municipiului Bucureşti (PMB).

Numărul plăţilor a crescut şi el cu 75%, iar municipalitatea continuă să extindă reţeaua de parcaje, a precizat PMB, într-o postare pe Facebook.

În iunie 2024 erau 23.312 de locuri de parcare publică cu plată, iar în prezent s-a ajuns la 52.195.

Potrivit municipalităţii, numărul tranzacţiilor de parcare a fost în iunie 2024 de 589.007, iar în iunie 2026 s-a ajuns la 1.031.639, cu aproximativ 75% mai multe.

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În iunie 2025 erau 33.554 de locuri de parcare publică cu plată, iar numărul tranzacţiilor era de 746.796.

În prezent, Bucureştiul are 800 de parcaje publice cu plată, însumând 52.195 de locuri.

Parcarea se plăteşte în intervalul 08:00 - 20:00 şi costă: 5 lei pe oră, 30 de lei pe zi, 500 de lei pe lună, iar riveranii plătesc 50 de lei pe lună sau 500 de lei pe an, doar în proximitatea locuinţei.

Plăţile se pot face prin aplicaţia oficială Parking Bucureşti - fără comision, prin SMS la 7576, prin aplicaţiile partenere AmParcat şi Qport, ce pot percepe comision, la parcometre, cash, la staţiile SelfPay, prin platformele de abonamente: abonamente.cmpb.ro sau riverani.cmpb.ro.