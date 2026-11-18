Atacurile ucrainene de marți au provocat pagube importante podului de peste Strâmtoarea Kerci, care leagă Rusia de Crimeea și este unul dintre proiectele de infrastructură de care președintele Vladimir Putin este cel mai mândru. Operațiunea a fost concepută pentru a-l pune într-o situație stânjenitoare pe liderul rus înaintea întâlnirii sale de joi, din China, cu președinții Xi Jinping și Donald Trump, scrie The Times.

Ucrainenii au vrut să-l umilească pe Putin prin atacul asupra podului Kerci înaintea întâlnirii cu Trump şi Xi - Arhivă & X/@Exilenova_plus

"Am planificat această operațiune ca pe un gest simbolic înaintea întâlnirii dintre Trump, Putin și Xi, pentru a arăta că Putin este slab", a declarat pentru The Times un ofițer implicat în misiune.

Atacul asupra podului Kerci dovedește că Ucraina nu mai este dependentă de Starlink

Operațiunea a demonstrat, de asemenea, că Ucraina nu mai trebuie să depindă de rețelele Starlink și Starshield ale lui Elon Musk pentru misiunile de atac, ceea ce îi permite să ocolească restricțiile impuse recent de SUA asupra utilizării acestora, a adăugat ofițerul.

Articolul continuă după reclamă

"Americanii au încercat să ne paralizeze capacitatea de comunicație necesară pentru desfășurarea unor astfel de operațiuni, dar această misiune a demonstrat că ne putem dezvolta propriile conexiuni pentru transmiterea semnalelor radio. Pentru prima dată în istorie, am folosit toate aceste drone pentru a transmite semnale video către rachete, astfel încât acestea să poată lovi puncte precise ale podului. Am demonstrat că putem desfășura asemenea operațiuni fără Starlink", explică ofițerul.

Misiunea a fost realizată printr-o operațiune combinată complexă, la care au participat trupe de rachete și piloți de drone de elită din cadrul Centrului 7 pentru Lovituri în Adâncime, cunoscut sub numele de "Păsările lui Magyar", alături de Brigada 1 de Operațiuni Speciale a Forțelor de Sisteme fără Pilot, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), marina militară și unități ale forțelor pentru operațiuni speciale ucrainene, potrivit unor surse militare ucrainene.

Cum s-a desfășurat atacul asupra podului Kerci

Mai întâi, în noaptea de luni, un atac ucrainean masiv, la care au participat sute de drone, a saturat spațiul aerian de deasupra teritoriului rus și a zonelor ocupate, a lovit sisteme antiaeriene și rafinării de petrol și a epuizat rezervele de rachete ale Rusiei.

Imaginile video din primul val al atacului arată un martor care filma de pe vârful unui deal în timp ce o dronă zbura la joasă altitudine deasupra sa, în direcția podului. "Mai este una, uite", a spus bărbatul. Câteva secunde mai târziu, în depărtare a apărut o minge de foc, iar bărbatul a adăugat: "Acum sigur nu mai putem traversa."

Apoi, în primele ore ale zilei de marți, au lovit rachetele de croazieră ucrainene Flamingo și Neptun, precum și rachetele-dronă Palianiția. La scurt timp după atac, au apărut fotografii care arătau că deschiderea centrală de 227 de metri a podului rutier se prăbușise în apă. Resturile structurii puteau fi văzute blocând canalul navigabil dintre Marea Azov și Marea Neagră.

Serviciul de Securitate al Ucrainei a publicat ulterior imagini video, aparent filmate de una dintre dronele sale, care zbura deasupra podului fără să întâmpine vreo rezistență și surprindea întreaga secțiune prăbușită în canal.

Aprovizionarea navală rusească, afectată grav de blocarea canalului

Blocarea canalului va avea un impact major asupra aprovizionării navale rusești către porturile ocupate Mariupol și Berdiansk. SBU a declarat că secțiunea s-a prăbușit după ce forțele sale speciale Alpha au lansat asupra acesteia rachetele hibride Palianiția.

"De ani de zile, rușii au convins întreaga lume că Podul Crimeei este unul dintre cele mai bine protejate obiective de pe planetă. Astăzi, părți din el se află pe fundul mării", a declarat un purtător de cuvânt al SBU.

Atacul a fost confirmat de guvernatorul Crimeei ocupate, instalat de Kremlin, Serghei Aksionov, care a declarat că traficul peste strâmtoare a fost suspendat. Kremlinul a promis că va repara pagubele, însă forțele ucrainene intenționează să atace orice echipe care vor încerca să repare podul, potrivit ofițerului implicat în operațiune.

"În condițiile de îngheț din timpul iernii și sub focul nostru, credem că le va fi imposibil să îl reconstruiască", a spus acesta.

De ce este atât de important Podul Kerci

Construit cu un cost estimat la aproape 4 miliarde de dolari, Podul Kerci a fost conceput de Putin pentru a face ireversibilă anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia. Acesta reprezintă o rută vitală de aprovizionare pentru trupele ruse care luptă în regiunile sudice ale Ucrainei.

Ucraina impune deja, în mod efectiv, o blocadă navală asupra peninsulei, iar dronele maritime au lovit cel puțin opt feriboturi feroviare și rutiere care traversează Strâmtoarea Kerci. Dronele aeriene au lovit zeci de nave de marfă și petroliere rusești care încercau să ajungă în Crimeea prin Marea Neagră.

Au trecut patru ani de când Ucraina a reușit pentru prima dată să provoace prăbușirea unei părți a podului, atunci când SBU a trimis peste acesta un șofer rus care nu știa că furgoneta sa era încărcată cu explozibili. Când încărcătura a detonat, pe 8 octombrie 2022, o parte a structurii feroviare și rutiere s-a prăbușit.

Alte trei atacuri ucrainene ulterioare, în care au fost folosite drone maritime, rachete S-200 și explozibili subacvatici, au provocat avarii structurii, dar nu au dus la o prăbușire catastrofală.