Nunţile, botezurile şi majoratele, sub vizorul ANAF. Fiscul cere detalii despre meniuri, invitaţi şi tarife

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) cere operatorilor de locații pentru evenimente să transmită, în termen de cinci zile, informații detaliate despre nunți, botezuri, petreceri sau evenimente corporate organizate în perioada august – decembrie 2025. Cei care nu respectă termenul riscă amenzi contravenționale, scrie Mediafax.

de Redactia Observator

la 20.08.2025 , 22:40
Potrivit sursei citate, mai multe societăți care se ocupă cu organizarea de evenimente sociale și corporate au obligativitatea ca, în termen de cinci zile de la primirea documentului ANAF oficial, să trimită informațiile la adresa furnizată în document: [email protected], de preferință, în format .xls.

ANAF informează că, în cazul în care acestea nu trimit informațiile solicitate în timpul precizat, vor fi sancționate cu o amendă contravențională.

Mai mult, operatorilor de locații sunt obligaţi să ofere comisarilor ANAF orice fel de informații cu privire la evenimentele sociale și corporate, desfășurate în perioada august - noiembrie/decembrie 2025.

ANAF solicită detalii referitoare la:

  • Datele de identificare ale beneficiarului rezervării (nume / prenume / denumirea persoanei juridice, număr de telefon, contact)
  • Natura evenimentului (nuntă, botez, aniversare, majorat, banchet, simpozion, evenimente corporate, etc…), data evenimentului și ora începerii
  • Numărul estimat de meniuri / participanți (numărul minim declarant / acceptat, după caz)
  • Prețul meniului / meniurilor – dacă au fost mai multe, se va specifica valoarea fiecăruia
  • Avansul încasat
  • Modalitatea de încasare a avansului (chitanță, ordin de plată, etc..)
  • Alte servicii oferite de organizator contra cost, potrivit contractelor încheiate cu beneficiarul (închiriere spațiu, servire alte meniuri comandate, amenajare spațiu eveniment, servicii artistice / muzicale, filmare și/sau fotografiere)
  • Ce alte servicii oferă organizatorul și valoarea lor
