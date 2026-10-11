O mare fabrică din România a fost vândută. Cine este noul proprietar

Fabrica Justrite Romania din Galați a trecut sub controlul unei companii italiene de investiții. Tranzacția a fost finalizată pe 1 octombrie 2026 și face parte din vânzarea companiei Justrite Italia de către grupul american Justrite Safety Group, scrie Economica .

În urma tranzacției, atât compania din Italia, cât și filiala din România au ieșit din grupul american și au trecut în proprietatea Newport & Co.

Fabrica din Galați produce echipamente industriale pentru depozitarea și manipularea în siguranță a substanțelor periculoase. Printre acestea se numără soluții pentru depozitarea produselor chimice, prevenirea scurgerilor și gestionarea deșeurilor industriale.

Operațiunile din România au fost dezvoltate la Galați începând din 2003, iar producția deservește piețele europene.

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Ce rezultate financiare a avut fabrica din Galați

Justrite Romania a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de 37,37 de milioane de lei, în creștere cu 1% față de anul precedent.

În același timp, compania a trecut pe pierdere, cu un rezultat negativ de aproape 795.000 de lei, după ce în 2024 raportase un profit de 3,61 milioane de lei. Firma a avut un număr mediu de 84 de angajați, potrivit datelor financiare disponibile pe platforma Termene.

Noul proprietar, Newport & Co., este specializat în preluarea și dezvoltarea pe termen lung a unor afaceri desprinse din grupuri mai mari. Achiziția Sall și a filialei din România este a treia tranzacție de acest tip realizată de companie.