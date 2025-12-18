Antena Meniu Search
Video Terminal nou, inaugurat pe Aeroportul din Craiova. Investiţia depăseşte 100 de milioane de euro

Aeroportul din Craiova intră, de astăzi, într-o nouă etapă. Noul terminal de pasageri a fost inaugurat și promite condiții moderne, flux mai eficient si un spațiu generos. Investiția depășește 100 de milioane de euro. Primul zbor de aici va fi pe 20 decembrie.

de Diana Severin

la 18.12.2025 , 20:35

Aeroportul Internațional Craiova este al doilea ca mărime din România. Noul terminal se întinde pe trei hectare. Clădirea dispune de zone moderne de check-in, control de securitate, fluxuri separate pentru zboruri Schengen și non-Schengen, spații comerciale și zone de alimentație publică. Aeroportul deservește un bazin de aproximativ 4,5 milioane de locuitori, din Oltenia, sudul Munteniei, dar și din nordul Bulgariei și nord-estul Serbiei.

Primul zbor de pe noul terminal va avea loc pe 20 decembrie

Terminalul nou poate gestiona până la 2 milioane de pasageri pe an, cu estimări de un milion de pasageri în 2026. Investiția depășește 100 de milioane de euro și a fost realizată cu fonduri europene şi bani de şa bugetul de stat. "Este cel mai mare proiect pe care l-am propus vreodată. Deschidem portile de imbarcare pentru o regiune de peste 4 milioane de potential pasageri", a declarat Sorin Manda, directorul Aeroportului Internațional Craiova. "Unul dintre primele proiecte, daca nu chiar primul care a fost deblocat dupa ce a stat destul de mult timp in sertar, mai bine de un an jumate", a declarat Bogdan Mândrescu, președinte Asociația Aeroporturilor din România.

Comparativ cu anul trecut, traficul aerian a înregistrat o creştere de 66%. Nu doar românii, acum si străinii vin la târgul de Crăciun. "Este cea mai mare investitie. Sunt convins ca municipiul craiova si dolj va deveni un important pol de crestere pentru tara noastră", a declarat Sorin Grindeanu, fostul ministru al Transporturilor. Primul zbor de pe noul terminal va avea loc pe 20 decembrie.

