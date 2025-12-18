Astăzi este inaugurat noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova. Cu o suprafață de peste 3 hectare, este al doilea ca mărime din țară şi e pregătit să ofere pasagerilor condiții moderne, conforme cu standardele europene.

Noul terminal poate prelua un trafic de până la 2 milioane de pasageri pe an. Terminalul are o suprafață de 32.000 de metri pătrați, desfășurați pe mai multe niveluri și include zone de check-in și self-check-in, control de securitate modern, fluxuri separate Schengen și non-Schengen, spații comerciale și de food court, dar și zone tehnice de ultimă generație.

Terminalul dispune și de platforme și căi de rulare noi, care permit operarea simultană a mai multor aeronave și care reduc semnificativ timpii de așteptare.

Trebuie spus că se remarcă și printr-un design modern. Investiția depășește suma de 100 de milioane de euro realizată în mare parte din fonduri europene și completate cu banii din bugetul de stat. Aeroportul deservește o zonă extinsă de aproximativ 4,5 milioane de potențiali pasageri din județele Olteniei, sudul Munteniei, dar și pasageri din Bulgaria și Serbia.

Diana Severin Like Îmi place să descopăr și să cunosc oameni, istorii și locuri. Fiecare poveste mă inspiră, iar curiozitatea este cea care mă motivează să merg mai departe. ➜

