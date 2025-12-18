Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Noul terminal al Aeroportului Internaţional Craiova, inaugurat astăzi. Cum arată investiţia de 100 mil. euro

Astăzi este inaugurat noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova. Cu o suprafață de peste 3 hectare, este al doilea ca mărime din țară şi e pregătit să ofere pasagerilor condiții moderne, conforme cu standardele europene.

de Diana Severin

la 18.12.2025 , 08:54

Noul terminal poate prelua un trafic de până la 2 milioane de pasageri pe an. Terminalul are o suprafață de 32.000 de metri pătrați, desfășurați pe mai multe niveluri și include zone de check-in și self-check-in, control de securitate modern, fluxuri separate Schengen și non-Schengen, spații comerciale și de food court, dar și zone tehnice de ultimă generație. 

Terminalul dispune și de platforme și căi de rulare noi, care permit operarea simultană a mai multor aeronave și care reduc semnificativ timpii de așteptare.

Trebuie spus că se remarcă și printr-un design modern. Investiția depășește suma de 100 de milioane de euro realizată în mare parte din fonduri europene și completate cu banii din bugetul de stat. Aeroportul deservește o zonă extinsă de aproximativ 4,5 milioane de potențiali pasageri din județele Olteniei, sudul Munteniei, dar și pasageri din Bulgaria și Serbia.

Articolul continuă după reclamă
Diana Severin
Diana Severin Like

Îmi place să descopăr și să cunosc oameni, istorii și locuri. Fiecare poveste mă inspiră, iar curiozitatea este cea care mă motivează să merg mai departe.

craiova aeroport
Înapoi la Homepage
Pensia ruşinoasă pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Pensia ruşinoasă pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: &#8220;Dreptate mioritică&#8221;
Mircea Lucescu și marea lui iubire, peste 58 de ani de căsnicie. Cum arată Neli Lucescu și cum a început povestea lor de dragoste
Mircea Lucescu și marea lui iubire, peste 58 de ani de căsnicie. Cum arată Neli Lucescu și cum a început povestea lor de dragoste
Apți pentru AEK! Doi titulari ai Universității Craiova au revenit pentru meciul decisiv din Grecia. Exclusiv
Apți pentru AEK! Doi titulari ai Universității Craiova au revenit pentru meciul decisiv din Grecia. Exclusiv
Apar detalii uluitoare în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Au fost audiați șoferul și bucătăreasa, urmează iubitul cu 50 de ani mai tânăr
Apar detalii uluitoare în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Au fost audiați șoferul și bucătăreasa, urmează iubitul cu 50 de ani mai tânăr
Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au împăcat! Impresara a făcut marele anunț
Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au împăcat! Impresara a făcut marele anunț
Comentarii


Întrebarea zilei
Ce contează mai mult când alegeţi jucăriile pentru copii?
Observator » Evenimente » Noul terminal al Aeroportului Internaţional Craiova, inaugurat astăzi. Cum arată investiţia de 100 mil. euro