Criză pe model românesc: Guvernul nu a mai adoptat astăzi măsurile care ar fi putut tempera măcar puţin preţurile carburanţilor. Ordonanţa de Urgenţă care instituie situaţie de criză s-a blocat în avize între consilii şi ministere. Între timp, preţurile la pompă au crescut iar. Carburanţii costă cu 20% mai mult decât la începutul lunii, înainte de război. Pentru românii de la graniţă a devenit rentabil să meargă la Bulgaria, diferenţa la un plin e de aproape 100 de lei.

Ordonanţa care ar fi trebuit să scadă măcar cu 50 de bani preţul carburanţilor s-a împotmolit în birocraţie. Guvernanţii nu se grăbesc să ia măsuri, aşa că oamenii plătesc. Practic, astăzi Consiliul Economic şi Social, care reprezintă interesele sindicatelor şi ale patronatelor în faţa Guvernului, nu a dat avizul obligatoriu pentru ca proiectul să treacă. Instituţia aruncă vina pe ministere. "Nu CES a anulat şedinţa de guvern. Nu CES a blocat ordonanţa. Nu am avut avizele de la Ministerul Justiţiei şi de la vicepremierul Marian Neacşu", a declarat Sterică Fudulea, preşedintele CES.

În forma prezentată de Guvern, măsurile de criză obligă operatorii din piaţa combustibililor să îşi limiteze adaosul comercial la 50% din media pe ultimul an. De asemenea, orice export ar fi trebuit avizat de Ministerul Energiei. "Avem trei săptămâni de când a început această criză. Au fost state care au intervenit imediat şi acum vedem că în 24 de ore trebuie aprobată imediat această ordonanţă care este... nu satisface ca să zic aşa nevoile", a declarat Sterică Fudulea, preşedintele CES.

Consiliul Economic şi Social se va întruni din nou mâine, pentru a analiza ordonanţa. Dar avizul rămâne incert. Dacă de la Guvern vin noi modificări, documentul îşi reia circuitul birocratic. Între timp, preţurile la pompă cresc. Faţă de luna trecută, benzina este cu 17 procente mai scumpă, ceea ce înseamnă 66 de lei în plus la un plin. Iar motorina s-a scumpit cu 21%, adică 88 de lei mai mult la un plin. "Autorităţile ar putea să găsească moduri prin care să încurajeze reducerea de consum, acolo unde nu e strict necesară. Şi dacă mâine am avea o rezolvare a situaţiei din Ormuz, nu am vedea o reducere a preţurilor instant, asta pentru că sunt multe capacităţi de producţie care au fost afectate în Golf", a declarat Mihnea Cătuţi, expert energie.

"România are stocuri pentru 4 luni, 4 luni înseamnă sfârşitul lunii iuni e", a declarat Eugenia Guşilov, expert în energie. Pentru românii din sudul ţării a devenit rentabil să facă plinul în Bulgaria. În Bulgaria, la pompă, benzina standard a ajuns la 1,44 euro pe litru, echivalentul a 7,34 lei la cursul BNR. Iar motorina a urcat la 1,62 euro, echivalentul a 8,26 lei. Chiar şi aşa, cu aceste scumpiri, un român care face plinul peste graninţă plăteşte cu aproximativ 95 de lei mai puţin pentru 50 de litri de combustibil. Diferenţa fiind dată în principal de accizele mai mici de aici, din Bulgaria.

Guvernul bulgar aşteaptă ca preţul motorinei să depăşească trei zile consecutiv 1 euro şi 60 de cenţi pentru a lua măsuri. "Se va acorda un sprijin, ajutor de stat, de 20 de euro pe lună pentru categorii vulnerabile care consumă anumiţi combustibili", a declarat Vladimir Mitev, jurnalist bulgar. Altă măsură luată în calcul în Bulgaria este amânarea majorării taxelor de autostradă, care era programată pentru luna aprilie.

