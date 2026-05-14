O ambulanță aflată în misiune a rămas blocată la propriu în bazinul unei fântâni arteziene, în municipiul Arad. Autospeciala se îndrepta spre un pacient căzut în stradă, însă a trecut peste pavajul sub care se află instalația fântânii, iar acesta a cedat. În ajutorul pacientului a fost trimisă o a doua ambulanţă.

Incidentul s-a petrecut în Piața Soarelui din Arad. Pentru a câștiga secunde ca să ajungă la pacient șoferul ambulanţei a intrat cu autospeciala în zona pietonală. Însă în loc să fie o decizie bună, s-a dovedit că e una cât se poate de greşită.

"Pur şi simplu dalele peste care a trecut au cedat, ambulanţa prăbuşindu-se cu partea din faţă", a povestit Corina Ageu, medic pe ambulanţă.

În caz de urgenţă echipajele de prim ajutor au voie să pătrundă în zonele pietonale, însă problema este că în zona respectivă nu exista niciun indicator care să avertizeze cu privire la limitarea de gabarit.

"Nu era semnalizată zona, loc de acces era doar printr-un loc. N-a fost plăcut, deşi nu aveam viteză, s-a întâmplat brusc", a mai spus Corina Ageu.

"Am văzut o ambulanţa aici, era surpată, în pământ, a venit dupa un om al strazii", a povesti un martor. Altul a spus că a auzit un zgomot şi cand s-a uitat pe geam a vazut că era căzută ambulanţa în fântână.

Edilul oraşului este supărat pe ceea ce s-a întâmplat pentru că zona este recent modernizată.

"Fântâna arteziană şi asta nou nouţă, acum a intrat salvarea peste ea. Îţi trebuie talent să reuşeşti să intri cu maşina pe aici, dar văd că a reuşit", a spus revoltat primarul.

Incidentul nu este unul singular, însă. În urmă cu doi ani, o altă mașină care transporta artificii s-a blocat în mod similar prin dalele unei alte zone pietonale abia inaugurate, tot în apropierea unei fântâni arteziene noi.

