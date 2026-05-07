Şeful Consiliului Concurenței: Preţurile la carburanţi sunt cu 16% sub media europeană, în ciuda scumpirilor

Prețurile carburanților au depășit pragul de 9 lei pentru benzină și se apropie de 10 lei pentru motorină, însă România rămâne printre statele europene cu cele mai mici tarife la pompă. Președintele Consiliul Concurenței, Bogdan Chirițoiu, susține că prețurile din România sunt în prezent cu aproximativ 16% sub media Uniunii Europene, în ciuda scumpirilor din ultimele luni. Oficialul afirmă că autoritatea monitorizează zilnic evoluția tarifelor practicate de marile lanțuri de benzinării și transmite datele către Guvern.

"Piaţa carburanţilor - evident că stăm cu ochii pe ce se întâmplă acolo. Strângem date în fiecare zi, avem o platformă numită Monitorul preţurilor prin care primim preţurile din toate benzinăriile din marile lanţuri şi atunci furnizăm datele astea şi către Guvern. Dar ne comparăm, desigur, cu ce se întâmplă în alte ţări din Europa şi ce vedem este că, deşi preţurile au crescut - sunt acum peste 9 lei la benzină şi aproape de 10 lei la motorină, totuşi, comparându-ne cu alte state din Uniune, suntem substanţial mai ieftini. Dacă în condiţiile obişnuite la motorină eram aproape de media europeană şi la benzină eram cu 3 până la 5% sub media europeană, acum suntem cu 16% sub media europeană, deci e substanţial mai ieftin combustibilul la noi decât e în majoritatea ţărilor din Uniunea Europeană", a afirmat Chiriţoiu.

El a explicat acest lucru prin prezenţa pe piaţa din România a principalelor companii din domeniu.

"Şi asta de ce? Pentru că, de fapt, având principalele companii prezente pe piaţa noastră - Petrom, Kazmunaygas, care e Rompetrol, SOCAR - au propriile lor surse de petrol şi atunci nu sunt atât de dependente de ceea ce se întâmplă pe pieţele internaţionale şi asta le permite să vândă ceva mai ieftin decât se vinde combustibilul în alte ţări din Uniune", a susţinut şeful autorităţii de concurenţă.

Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a participat, joi, la conferinţa "Future of Governance International", o ediţie centrată pe una dintre temele-cheie ale momentului: "The Great Governance Reset".

Evenimentul, ajuns la cea de-a cincea ediţie şi organizat de Envisia - Boards of Elite, a reunit lideri din sectorul public şi privat, membri de board, investitori şi experţi internaţionali, pentru o conversaţie aplicată despre cum se rescriu regulile guvernanţei într-un context marcat de incertitudine, tehnologie şi schimbări sistemice.

Printre direcţiile abordate în acest an s-au numărat: cum se reconstruieşte legitimitatea instituţională; ce înseamnă guvernanţa "pregătită pentru criză"; cum se păstrează controlul uman într-o lume influenţată de AI; rolul noilor generaţii în structurile de decizie.

Deschiderea conferinţei a fost susţinută de geostrategul internaţional Tina Fordham.

