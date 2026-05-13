Preţurile din construcţii explodează. Unele materiale mai scumpe şi cu 70%

Primele luni ale anului 2026 au adus scumpiri semnificative ale materialelor de construcţie din România, pe fondul unui context economic şi geopolitic complex. Deciziile guvernamentale, instabilitatea economică internă şi efectele conflictelor internaţionale, inclusiv războiul din Orientul Mijlociu, au influenţat direct evoluţia preţurilor şi dinamica investiţiilor din domeniu, potrivit unei analize realizate de o companie de distribuţie de materiale de construcţie.

de Redactia Observator

la 13.05.2026 , 13:07
"De la începutul anului 2026, materialele esenţiale precum polistirenul, adezivii, hidroizolaţiile, fierul, BCA-ul şi cărămida s-au scumpit cu procente cuprinse între 15% şi 30%. Spre deosebire de alţi ani, când ajustările de preţ aveau loc mai rar, în această perioadă am observat şi creşteri lunare, uneori chiar la aceleaşi produse. Mi-e teamă că, în acest ritm, la finalul anului vor fi produse pe care le vom achiziţiona cu preţuri mai mari poate cu 50-70% decât în aceeaşi perioadă a anului trecut", a declarat Dragoş Vlagali, director Bauindustry DC.

Acesta atrage atenţia asupra schimbării de comportament în rândul dezvoltatorilor, care au devenit mai atenţi la costuri. "Dezvoltatorii care au proiecte în derulare au devenit mult mai atenţi la costuri şi îşi exprimă tot mai des îngrijorarea faţă de scăderea interesului actual al românilor pentru achiziţii imobiliare forţaţi, fireşte, de contextul intern. Cu toate acestea, continuă investiţiile, pentru că există o realitate de fond care îi animă să nu renunţe: dorinţa şi nevoia românilor de a avea o proprietate proprie. Pe de altă parte, mai există şi categoria dezvoltatorilor care fac stocuri, tocmai pentru a atenua impactul scumpirilor asupra investiţiilor lor", a precizat Vlagali.

Potrivit analizei Bauindustry DC, între finalul anului 2025 şi primele luni din 2026, preţul la hidroizolaţii ar fi crescut de la 200-250 lei la 260-325 lei, la adeziv placări ceramice de la 25-30 lei la 29-39 lei, la adeziv polistiren de la 22-25 lei la 29-35 lei şi pentru vopsele lavabile de la 120-150 lei la 160-220 lei. Pe de altă parte, şi sectorul energiei resimte efectele scumpirilor, Walton Electric Romania semnalând o creştere a preţurilor, dar şi măsuri pentru menţinerea accesibilităţii.

"Preţurile au crescut cu aproximativ 12%, însă noi am absorbit aproape 30% din această majorare. Vedem un interes tot mai mare pentru soluţii eficiente energetic, în special pentru încălzirea electrică în pardoseală, care devine o alegere frecventă în proiectele rezidenţiale noi, ca o alternativă pe termen lung", a declarat Iulian Diaconu, director tehnic al companiei de soluţii de eficienţă energetică.

Motivul ireal pentru care Gigi Becali nu poate finaliza construcţia bisericii de lemn: "Au făcut sesizare"
