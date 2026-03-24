Măsurile de criză privind carburanții se amână. Reprezentanții PSD în Guvern nu au avizat proiectul de OUG

Proiectul de Ordonanță de Urgență a Guvernului prin care se propune declararea situației de criză pe piața petrolului și luarea unei măsuri de protecție privind prețul carburanților nu a fost avizat de CES (Consiliul Economic și Social) pentru că nu și-a primit toate aprobările necesare. Şedința de Guvern de la ora 17:00 a fost suspendată.

Pe ordinea de zi a ședinței CES de astăzi era inclus proiectul de OUG privind declararea unei crize pe piața petrolului și măsuri pentru protejarea economiei și populației, însă avizarea a fost amânată, deoarece lipsesc aprobările de la vicepremierul Marian Neacșu și de la Ministerul Justiției, ambii de la PSD.

Ministrul Radu Marinescu susține că la instituția sa nu ar fi ajuns forma finală a OUG pentru a putea da aviz. Între timp, ședința extraordinară de Guvern anunțată pentru astăzi, ora 17:00, a fost amânată pentru o dată care va fi anunțată ulterior.

Amintim că Ministerul Energiei a publicat, luni seara, proiectul de Ordonanță de Urgență prin care se propune declararea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, mai multre măsuri de protejare a economiei și populației, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul energiei.

Potrivit documentului, adaosul comercial pentru benzină și motorină va fi limitat la 50% din media anului trecut. De asemenea, exporturile de carburanți vor fi limitate în perioada următoare și în plus vor fi monitorizate mult mai atent prețurile de la pompă.

Se reduce de asemenea cantitatea de biocarburant din benzină pentru scăderea prețului final de la pompă. Măsurile de protecție ar urma să se aplice pe o perioadă de 6 luni, dar pot fi prelungite succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat situația de criză.

