Video Erupţia vulcanică din Hawaii nu a speriat localnicii şi turiştii. Unii s-au apropiat periculos

Fântâni de lavă şi ploi de roci vulcanice în Hawaii după o erupţie puternică. Fenomenul nu i-a impresionat însă pe vânătorii de fotografii inedite, care s-au apropiat imprudent de craterul din care ţâşneau tone de magmă incandescentă.

de Radu Badiu

la 12.03.2026 , 20:44

Erupţia a început pe 23 decembrie 2024 şi a produs zeci de explozii ale craterului vulcanic. Cea mai recentă a trimis aproape 12 ore jeturi de lavă la peste 400 de metri înălţime. Însoţite de o ploaie de roci, au provocat evacuarea de urgenţă a turiştilor.

"Au spus că sunt bolovani de mărimea unei mingi de fotbal. A trebuit să plecăm pentru că au evacuat parcul", au declarat nişte turişti.

Cenuşa a acoperit cerul şi s-a întins câţiva kilometri peste satele din zonă. Din cauza vizibilităţii reduse, compania aeriană din Hawaii a anulat cinci curse, iar principala autostradă a fost închisă. Mii de oameni au ignorat, însă, pericolul şi s-au apropiat de vulcan ca să vadă râurile de lavă.

Turist: Din păcate, nu am mai văzut niciodată o erupţie. Sper că voi reuşi acum!

Turist: Este a doua oară când se închide zona luna asta.

Doi turişti imprudenţi au ajuns la spital intoxicaţi cu fum şi loviţi de o rocă aruncată în aer. Oamenii au fost sfătuiţi să poarte tricouri cu mânecă lungă, pantaloni, ochelari de protecţie şi măşti de protecţie pentru faţă. Pauzele de activitate vulcanică variază de la zile la săptămâni. Geologii estimează că următoarea erupţie va avea loc, cel mai probabil, la începutul lunii viitoare.

