Ofertă pentru preluarea combinatului ArcelorMittal Hunedoara. Proprietarul a refuzat accesul investitorilor

Un grup format din trei companii truce şi una olnadeză şi-a exprimat dorinţa de a achiziţiona ArcelorMittal Hunedoara. Actualul proprietar a anunţat recent că vrea să închidă combinatul. Ar fi refuzat însă să le permită accesul în combinat viitorilor investitori, susţine preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, Laurenţiu Nistor.

Un grup format din companiile turce Belin Mining, Ceylan Metal Grup, Nakkaş Holding şi GTS Investments B.V. (Olanda) a transmis grupului ArcelorMittal, al doilea mare producător mondial de oţel, dar şi autorităţilor române, prin intermediul companiei româneşti Richter Haus, în calitate de partener oficial, o scrisoare de intenţie prin care îşi exprimă dorinţa de achiziţie a combinatului ArcelorMittal Hunedoara, pe care ArcelorMittal tocmai a anunţat că vrea să îl închidă, informează News.ro, care citează Profit.ro.

Anterior a fost anunţată doar informaţia conform căreia o delegaţie de investitori din Turcia şi-a manifestat interesul să preia combinatul siderurgic ArcelorMittal din Hunedoara, discuţii pe această temă fiind purtate cu preşedintele Consiliului Judeţean, Laurenţiu Nistor, şi cu primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu.

Ultimele date analizate de Profit.ro relevă că a fost depusă şi scrisoarea de intenţie, cu o propunere oficială de achiziţie.

Articolul continuă după reclamă

Grupul de firme îşi manifestă intenţia de a cumpăra unitatea de producţie de la Hunedoara, de a continua producţia de profile laminate şi alte produse metalurgice şi de a realiza noi investiţii în modernizare şi retehnologizare.

Preşedintele CJ Hunedoara, Laurenţiu Nistor, susţine că investitorii nu au fost primiţi la combinat de către actualul proprietar.

Deşi investitorii turci şi-au prezentat portofoliul şi intenţiile privind combinatul, aceştia au transmis că decizia finală depinde exclusiv de un acord cu conducerea ArcelorMittal.

ArcelorMittal a anunţat în 12 septembrie că a luat decizia de a opri definitiv producţia la fabrica sa din Hunedoara, din cauza preţurilor foarte mari la energia electrică şi a presiunii tot mai mari din partea importurilor la preţuri mici din afara UE.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să mai plănuiţi o vacanţă la mare în extrasezon? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰