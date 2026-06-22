OMV Petrom a pus în funcţiune la Petrobrazi o nouă unitate de produse aromatice, în urma unei investiţii de aproximativ 140 de milioane de euro. Proiectul va dubla capacitatea de producţie a toluenului, materie primă utilizată în industria petrochimică, şi face parte din programul de modernizare a rafinăriei, unde compania a investit peste 2 miliarde de euro de la privatizare.

OMV Petrom a investit 140 de milioane de euro într-o nouă unitate de produse aromatice la Petrobrazi - arhivă

OMV Petrom, cel mai mare producător integrat de energie din Sud-Estul Europei, a pus în funcţiune, la Petrobrazi, o nouă unitate de produse aromatice, valoarea investiţiei fiind de aproximativ 140 de milioane de euro.

Noua unitate măreşte capacitatea de producţie de toluen, materie primă în industria petrochimică, utilizată în producţia de vopsele şi adezivi, la Rafinăria Petrobrazi, cu 50.000 tone/an, la aproximativ 100.000 de tone/an, potrivit News.ro

De la privatizare şi până în prezent, OMV Petrom a investit peste 2 miliarde de euro în modernizarea rafinăriei Petrobrazi.

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"Ne extindem capacitatea de procesare pentru produse ce pot fi utilizate ca materii prime în industria petrochimică, consolidând astfel rolul rafinăriei Petrobrazi în lanţul valoric al petrochimiei. Finalizarea acestui proiect reprezintă un moment-cheie în procesul de modernizare a rafinăriei şi în îndeplinirea unui angajament strategic de a optimiza mixul de producţie, prin integrarea de produse cu valoare adăugată ridicată. Totodată, proiectul reflectă angajamentul nostru ferm pentru excelenţă operaţională şi sustenabilitate, prin adoptarea celor mai avansate soluţii tehnologice disponibile", a declarat Radu Căprău, membru al Directoratului OMV Petrom responsabil de Rafinare şi Marketing.

Noua unitate integrează cele mai avansate tehnologii disponibile (BAT) şi înlocuieşte o instalaţie aflată în funcţiune din 1961, se arată într-un comunicat al companiei.

Unitatea de produse aromatice permite separarea benzenului din benzină, asigurând obţinerea de carburanţi cu cifra octanică ridicată, conform standardelor europene. Capacitatea noii instalaţii este de 150.000 tone/an toluen şi benzen.

Investiţia majorează capacitatea de producţie de aromatice, cum ar fi toluenul, produs cu valoare adăugată ridicată, utilizat ca materie primă în industria petrochimică - în producţia de vopsele şi adezivi. Pe lângă îmbunătăţirea mixului de producţie, instalaţia contribuie la creşterea eficienţei energetice a rafinăriei şi la reducerea impactului asupra mediului.

Noua unitate va permite creşterea capacităţii de producţie de toluen la Petrobrazi, cu 50.000 tone/an, la aproximativ 100.000 de tone/an. Proiectul a fost implementat în condiţii de siguranţă, respectând cele mai înalte standarde de calitate şi protecţie a mediului, se precizează în document.

OMV Petrom a investit peste 2 miliarde de euro în modernizarea rafinăriei Petrobrazi de la privatizare, cu accent pe eficienţă operaţională şi reducerea impactului asupra mediului.

În prezent, compania derulează un nou proiect major, în valoare de aproximativ 750 de milioane de euro, pentru construirea unei unităţi de producţie de combustibili sustenabili (SAF/HVO), care va include şi o componentă de hidrogen verde.