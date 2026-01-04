Operaţiunea SUA din Venezuela va afecta şi România. Ce urmează să se întâmple cu preţul carburanţilor

Operaţiunea SUA din Venezuela prin care Armata americană l-a capturat şi extras pe preşedintele Nicolas Maduro va afecta piaţa carburanţilor. Asta după ce chiar Donald Trump a anunţat că marile companii petroliere americane vor intra în Venezuela pentru a începe să opereze uriaşele câmpuri petroliere ale ţării.

O asemenea mişcare va avea un efect de domino pe piaţa mondială a carburanţilor, iar România nu are cum să evite valul. Răzvan Nicolescu, fost ministru al Energiei, susţine că o dată ce procesul de extracţie şi de producţie al petrolului venezuelean va fi pus la punct preţurile la pompă vor începe să scadă, inclusiv în România. Nicolescu spune că acest lucru nu se va întâmpla peste noapte, deci nu trebuie să ne aşteptăm la schimbări vizibile şi sesizabile în perioada imediat următoare, dar o dată pornit, procesul îşi va urma cursul.

Venezuela este cea mai bogată ţară din lume în ceea ce priveşte rezervele de petrol

"Petrolul de acolo nu este un petrol ușor de exploatat, sunt necesare niște tehnologii speciale, este nevoie de investiții. Venezuela era într-un paradox: țara cu cele mai mari rezerve dovedite nu este în top 15 producători și avea o producție în scădere. La anumite tipuri de carburanți, la benzină, chiar importa. Dacă acest potențial va fi pus în valoare, atunci vom avea o mai mare producție. Dacă vom avea o mai mare producție, premisele ca prețurile să scadă sunt mari. Până vom ajunge la producție, va dura o perioadă. Din punct de vedere emoțional, ce se va întâmpla mâine, când se deschid piețele internaționale, eu mă aștept la o scădere a cotațiilor barilului, dar acest lucru va fi pe fond emoțional, nu pe fond de creștere a producției, pentru că producția nu poate să crească hocus-pocus într-o zi", a declarat Răzvan Nicolescu pentru Observator.

Brent, referința principală pentru piețele internaționale (n.red. Europa, Africa, Orientul Mijlociu), cotează barilul de petrol la 60 de dolari. O dată ce preţul barilului va începe să scadă, vor începe să scadă şi preţurile carburanţilor la pompă. Pe de altă parte, experţi internaţionali citaţi de MSN, susţin că, dimpotrivă, este de aşteptat ca preţul petrolului să crească în următoarea perioadă ca urmare a acţiunii SUA din Venezuela. Aceştia sunt de părere că pieţele vor deschide luni, 5 ianuarie, în creştere, cu o cotaţie între 62 şi 65 de dolari a barilului.

Venezuela este cea mai bogată ţară din lume în ceea ce priveşte rezervele de petrol, având rezerve cunoscute şi dovedite de 303 miliarde de barili. Cu toate acestea, producţia a scăzut la sub 1 milion de barili pe zi din cauza lipsei de investiţii în infrastructura extractivă, precum şi din pricina sancţiunilor SUA impuse în ultima perioadă.

