Varianta simplă de economisire este să punem deoparte câte un euro pe zi, adică cinci lei. Într-un an strângem 1.825 de lei, iar în 15 ani, de pildă, 27.375 de lei, echivalentul a 5.400 de euro. Cu un minim efort financiar am putea să-i plătim copilului la vârsta majoratului câteva cursuri sau să-l ajutăm să-şi achite chiria pentru o perioadă.

"Dacă nu ne mai permitem, pentru că avem foarte multe cheltuieli, să mai alocăm o sumă în plus pentru copil, atunci avem alocaţia" a explicat specialistul în educaţie financiară Roxana Bucur.

Dacă începem să punem deoparte lunar cei 292 de lei, de la vârsta de 3 ani a copilului, în 15 ani vom avea acumulat într-un depozit la bancă în jur de 64.000 de lei, adică 12.600 de euro. Totuşi, banii din aceste depozite nu generează un profit prea mare, raportat la rata inflaţiei.

Vezi și

Recomandarea specialiştilor: fondurile mutuale

"Le recomand părinţilor să fie puţin mai curajoşi. Una dintre greşeli este că părinţii rămân cu banii pe depozite sau pe titluri de stat sau pe instrumente cu randamente foarte mici. Să se uite şi spre fondurile mutuale pe care le găsesc la majoritatea băncilor din România. Putem să ne uităm la nişte randamente de 10-12%" a explicat specialistul Adrian Asoltanie.

Spre exemplu, dacă investim alocaţia lunară într-un astfel de fond, ajungem la o economie, în 15 ani, de 90.000 de lei, adică aproape 18.000 de euro.

"Sunt părinţi care se gândesc: ‘Dacă se întâmplă ceva cu mine, eu vreau copilul meu să meargă la studii’ şi atunci vorbim de asigurări care asta ne garantează. Chiar dacă am depus o lună sau un an, copilul, la 18 ani sau la 20 de ani, când am stabilit eu, va avea suma respectivă" a mai explicat Roxana Bucur.

Sunt şi alte variante profitabile.

Imobiliarele, o altă opţiune preferată de români

"Există un întreg trend cultural al românilor de a cumpăra proprietăţi imobiliare pentru copii, ca să aibă şi ei ceva, acolo. E foarte posibil ca din investiţia într-un astfel de imobil chiriile să depăşească cu mult investiţia într-un plan simplu de acumulare. Poate de trei, patru ori mai mult" a descris situaţia Toma Filipovici, purtătorul de cuvânt al Asociaţiei Profesionale a Agenţilor Imobiliari din România.

Să presupunem că un apartament de două camere se închiriază lunar cu 600 de euro. Într-un an proprietarul va strânge doar din chirie 7.200 de euro. Astfel că în 15 ani suma ajunge la 108.000 de euro.

Şi statul vine cu opţiuni. Pe lângă titlurile de stat cu dobânzi avantajoase, părinţii pot economisi oricând, oricât, iar dacă pun în acest cont 1.200 de lei pe an, adică 100 de lei pe lună, vor primi din partea statului 600 de lei bonus. În 15 ani se vor strânge echivalentul a 12.500 de euro.

Specialiştii îi sfătuiesc pe părinţi să îi implice pe cei mici în procesul de economisire.

"Copilul trebuie să fie pregătit să şi gestioneze suma respectivă de bani. Dacă vrem să-i lăsăm o proprietate, trebuie să ştie cum se administrează o proprietate" a mai explicat Adrian Asoltanie.

La finalul anului trecut, din aproape 5 milioane de conturi deschise automat la Trezorerie pentru economiile celor mici, mai puţin de 150 de mii erau alimentate.

Greta Neagu Like

Întrebarea zilei Plecaţi în vacanţă mai devreme, ca să profitaţi de reducerile de la începutul verii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰