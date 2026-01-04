Antena Meniu Search
Sondaj IRES: Costul vieţii, principala sursă de îngrijorare pentru români şi în 2026

Principala sursă de anxietate pentru români rămâne economia şi în acest an, arată cel mai recent sondaj realizat de Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie (IRES). Urmează situaţia politică din România, dar şi cea de la nivel internaţional. Starea de sănătate apasă peste jumatate dintre romani.

de Mădălina Iacob

la 04.01.2026 , 13:41
Inflaţia şi costurile vieţii îngrijorează mai bine de 70% dintre români. Asta arată cel mai recent sondaj IRES. După partea economică, urmează situaţia politică din România, dar şi cea de la nivel internaţional (49%).

Starea de sănătate apasă peste jumătate dintre români (54%), însă stabilitatea la locul de muncă este o îngrijorare pentru o treime dintre concetăţeni (31%).

Totuşi, începem anul ceva mai optimişti: aproape 4 din 10 români anticipează că anul 2026 va fi mai bun pentru ei, dar la nivel național domină pesimismul și neîncrederea în capacitatea statului de a livra rezultate.

Cum va fi anul 2026?

  • An mai bun - 39%
  • An mai rău - 28%

Aşadar, ce ne dorim din partea statului? Reducerea prețurilor este principala cerință adresată statului, urmată de combaterea corupţiei şi creşterea salariilor.

Cerinţele către autorităţi

  • Reducerea prețurilor - 25%
  • Combaterea corupţiei - 23%
  • Creşterea salariilor -  18%
  • Investiţiile în sănătate - 10%
  • Îmbunătăţirea educaţiei - 8%
