Milano, motorul financiar al Italiei și unul dintre cele mai atractive orașe europene pentru miliardari, începe să se confrunte cu un efect secundar al succesului său economic: costurile de trai au crescut atât de mult încât chiar și profesioniștii cu salarii mari aleg să părăsească orașul, scrie Bloomberg .

Orașul care s-a îmbogățit prea mult. Chiar și directorii și avocații fug de costurile tot mai mari - Shutterstock

În ultimul deceniu, capitala financiară a Italiei a atras un număr tot mai mare de milionari și miliardari, sprijinită inclusiv de regimul fiscal favorabil oferit expaților cu venituri foarte mari. Afluxul de capital a alimentat o explozie a pieței imobiliare, transformând Milano într-un oraș tot mai puțin accesibil pentru clasa de mijloc superioară.

Consecința este apariția unui fenomen neașteptat: tot mai mulți manageri, avocați, consultanți și specialiști care lucrează în Milano aleg să locuiască în Torino, oraș aflat la aproximativ 140 de kilometri distanță, și să facă naveta zilnic cu trenurile de mare viteză.

Printre ei se numără și Giorgio Ferrero, avocat în cadrul grupului Prada. În fiecare dimineață, acesta traversează cu bicicleta străzile liniștite ale orașului Torino până la gară, urcă într-un tren de mare viteză și ajunge în mai puțin de o oră la Milano, unde își continuă drumul spre birou cu scuterul. Pentru Ferrero, alegerea este una care ține de calitatea vieții. Torino oferă locuințe mai spațioase, mai multă liniște și acces rapid atât la Alpi, cât și la litoralul italian.

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Diferențele de cost sunt considerabile. Potrivit datelor Immobiliare.it Insights, prețul locuințelor din Milano este de peste două ori și jumătate mai mare decât în Torino, iar chiriile sunt cu aproximativ 82% mai ridicate. Pentru mulți profesioniști, mutarea a devenit singura modalitate de a menține un standard de viață confortabil fără a renunța la oportunitățile de carieră oferite de centrul financiar al Italiei.

Autoritățile din Torino încearcă să profite de această tendință. Administrația locală promovează orașul ca alternativă la Milano, mizând pe costuri mai reduse, servicii publice bune și o ofertă culturală bogată. În paralel, oficialii cer extinderea conexiunilor feroviare și introducerea unor curse suplimentare pentru navetiști.

Fenomenul nu se limitează la cei care fac naveta zilnic între cele două orașe. Tot mai multe familii aleg să se mute definitiv în Torino. Vanessa Reidt, care a lucrat în industria publicității, spune că a renunțat la planurile de a se stabili în Milano după ce a constatat nivelul prețurilor de pe piața rezidențială.

Pandemia și extinderea muncii hibride au accelerat fenomenul. Pentru mulți angajați, prezența la birou doar câteva zile pe săptămână a făcut ca distanța dintre cele două orașe să devină mult mai ușor de gestionat.

Deși este adesea prezentată drept alternativa accesibilă la Milano, Torino rămâne una dintre cele mai importante economii urbane ale Italiei. Orașul găzduiește companii industriale și branduri cunoscute la nivel internațional, de la Fiat la Lavazza și Martini & Rossi, și dispune de o infrastructură care îi permite să absoarbă noii rezidenți.

Experții consideră că fenomenul ar putea deveni și mai amplu în următorii ani. Extinderea rețelei feroviare de mare viteză și creșterea costurilor din Milano ar putea transforma nordul Italiei într-o zonă metropolitană integrată, în care zeci de mii de oameni lucrează în capitala financiară fără să locuiască efectiv acolo.

Există însă și efecte negative. Cererea crescută începe să împingă în sus prețurile locuințelor și în Torino, iar dependența de trenurile de mare viteză îi expune pe navetiști la întârzieri frecvente. Ferrero spune că întârzierile de seară, care uneori depășesc o oră, transformă un stil de viață atractiv într-o experiență stresantă.