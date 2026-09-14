Aromele toamnei au fost la loc de cinste în acest weekend. În Capitală, oamenii s-au bucurat de struguri și de must proaspăt stors. La Piatra Neamț, toate bunătățile de sezon au fost aduse de producători locali la târgul toamnei. De la murături la zacuscă, dulceață, miere, bulion, sosuri, chiar și borș. Prețurile au fost accesibile și... negociabile.

Reporter: Bostăneii?

Vânzător: Da.

Reporter: Orientali?

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Vânzător: 10 lei. Ăsta e 5 lei kilogramul, dar e pentru plăcintă.

Rând pe rând, cei care au venit la târgul toamnei din Piatra Neamț și-au umplut sacoșele cu bunătăți de sezon.

"Cumpărăm murături, în mod deosebit, și borș. Asta ne place, produsul făcut în curtea omului"

"Un litru de borș, făcut natural în casă la doamnă, să facem o ciorbă de pește"

"Am cumpărat de la fiecare stand câte ceva" spun oamenii.

Producătorii locali au venit cu produse naturale, numai bune de pus în cămară pentru la iarnă.

"Murături, am adus gogonele în saramură și castraveți și asortat. Zacuscă de ghebe, de vinete, de hribi" explică Cătălina Corduneanu, producător local.

"Dulceață, de cireșe amare, de mure și de zmeură, făcută de noi. Cireșe amare, e campion. Le întrece pe toate. E cea mai cerută pe piață” spune Gheorghiţă Popa, producător local.

"E preferata mea. Arată foarte bine, iar cireașa e întreagă"

"Miere de albine, am văzut că e naturală. Dulceață de zmeură"

Majoritatea producătorilor au făcut vânzare bună. Mai ales că prețurile au fost accesibile și, pe alocuri, negociabile. Borșul a costat 5 lei, murăturile 15 lei kilogramul, zacusca în jur de 30 de lei, iar dulceața și mierea... între 25 și 45 de lei.

Aromele toamnei au atras vizitatori și la Festivalul de Bun Must și Pastramă după Gust, organizat la București.

În calendarul popular, jumătatea lunii septembrie marca începutul culesului strugurilor și începutul perioadei în care rodul muncii de peste vară ajungea în cămara gospodăriei.