Voluntari rămâne una dintre cele mai dinamice piețe rezidențiale din zona Capitalei. Află de ce interesul pentru apartamente continuă să crească.

(P) Apartamente de vânzare în Voluntari: de ce zona continuă să atragă cumpărători și investitori - Profimedia Images

Cum a evoluat piața rezidențială din Voluntari

În ultimul deceniu, Voluntari a trecut printr-o dezvoltare accelerată, devenind una dintre cele mai căutate zone rezidențiale din apropierea Bucureștiului. Extinderea zonelor de birouri din nordul Capitalei și dezvoltarea infrastructurii au atras atât cumpărători interesați de o locuință proprie, cât și investitori care urmăresc oportunități pe termen lung.

În prezent, oferta de apartamente este diversificată și include atât proiecte rezidențiale premium, cât și locuințe destinate segmentului mediu de piață. Acest lucru contribuie la menținerea unui interes constant pentru proprietățile din zonă.

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Ce caută cumpărătorii în 2026

Preferințele cumpărătorilor s-au schimbat semnificativ în ultimii ani. Pe lângă suprafața locuinței, tot mai importante au devenit facilitățile oferite de ansamblurile rezidențiale: spațiile verzi, locurile de joacă, accesul la școli și grădinițe, precum și conexiunile rapide către principalele artere ale Capitalei.

Apartamentele cu compartimentări eficiente, balcoane generoase și locuri de parcare dedicate sunt printre cele mai căutate opțiuni în Voluntari.

De ce Voluntari rămâne o alegere atractivă

Pentru multe familii, Voluntari oferă un echilibru între avantajele vieții urbane și un ritm mai relaxat comparativ cu zonele centrale ale Bucureștiului. În același timp, investitorii apreciază stabilitatea cererii și potențialul de valorificare pe termen lung.

Unul dintre principalele avantaje îl reprezintă proximitatea față de București. Zone precum Pipera, Șoseaua Erou Iancu Nicolae sau Bulevardul Voluntari oferă acces rapid către centrele de afaceri din nordul Capitalei.

În plus, noile ansambluri rezidențiale includ facilități moderne, spații verzi și locuri de parcare, elemente tot mai importante pentru cumpărătorii actuali.

Persoanele interesate de apartamente de vanzare voluntari pot consulta ofertele disponibile aici: https://lajumate.ro/anunturi/imobiliare/apartamente-de-vanzare/in/bucuresti-ilfov/voluntari

Fie că ești în căutarea unei locuințe pentru tine sau analizezi oportunități de investiție, oferta de apartamente de vânzare din Voluntari continuă să fie una dintre cele mai variate din zona metropolitană a Capitalei.